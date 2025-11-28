БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Чете се за: 02:22 мин.
Екатерина Дафовска празнува своя 50-годишен юбилей

от БНТ
Спорт
Биатлонистката е първата и единствена олимпийска шампионка за България от Зимни олимпийски игри.

Екатерина Дафовска
Снимка: БГНЕС
Олимпийската шампионка от Игрите в Нагано (Япония) през 1998 година Екатерина Дафовска празнува своя 50-годишен юбилей.

Родената в Чепеларе състезателка е най-успялата българска биатлонистка. Най-значимото й постижение идва на Олимпийските игри в Нагано, когато печели златен медал в дисциплината 15 километра индивидуално. Така тя става първата и единствена олимпийска шампионка за България от Зимни олимпийски игри. Именно през 1998 г. е избрана за Спортист №1 на България и Най-добър спортист на Балканите.

Надпреварата остава завинаги в историята на българския спорт, тъй като със своя стартов №18 Дафовска провежда едно отлично състезание, в което поваля 19 от 20-те мишени и накрая спира хронометрите на 54:52.0 минути.

„България има своята Екатерина Велика!“, възкликва тогава неповторимата Вера Маринова.

През 2004 г. тя печели злато на европейското първенство в Минск, Беларус, също на 15 километра индивидуално. Две години по-късно тя печели сребърно отличие на еврошампионата в Лангдорф, Германия в щафетата 4x6 км и бронз на спринта 7,5 км.

От световното първенство в Антхолц, Италия през 1995 г. печели бронзов медал на 15 километра индивидуално, като две години по-късно повтаря постижението си на шампионата в Осбърле, Словакия.

Тя е бивш председател на Българската федерация по биатлон и член на Изпълнителното бюро на Международния съюз по биатлон.

В неделя, 30 ноември, от 13:15 часа БНТ 1 ще излъчи епизода с нейно участие в предаването "Зала на славата".

#Екатерина Дафовска

