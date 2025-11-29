Оранжев и жълт код за значителни валежи и в събота

Ще остане облачно и с валежи от дъжд. Значителни количества ще има в Централна и Източна България. По проходите в западната част на Стара планина, над 1300 метра, дъждът ще преминава в сняг. На много места в западните райони от страната валежите ще спрат. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще нахлува студен въздух.

През по-голямата част от деня в източните райони вятърът ще остане от изток, вечерта и там ще се ориентира от северозапад. Температурите ще останат почти без дневен ход, от 4°-6° на места в Западна България до 11°-13° в източните и крайните югозападни райони. В София минималната температура ще бъде около 2°, а максималната – около 5°.

По Черноморието ще е облачно и дъждовно. Ще духа умерен вятър от източната четвърт, привечер ще се ориентира от северозапад и по северното крайбрежие ще се усили. Максималните температури ще бъдат 14°-15°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, над 1300 метра – от сняг. След обяд в района на Рила и Пирин ще бъде почти без валежи. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, по високите върхове – от югозапад, който постепенно ще се ориентира от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 4°, на 2000 метра – около 0°.

В неделя сутринта валежи ще има на места в западната и централната част на Дунавската равнина, но до обяд и там ще спрат. Облачността ще се разкъсва и бавно ще намалява. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще се понижат още, ще са близки, на места в Западна България и по-ниски от 0°, а дневните ще се задържат почти без промяна.

Новата седмица ще започне с предимно слънчево време, а от вторник ще има временни увеличения на средната и високата облачност. Вятърът чувствително ще отслабне, в много райони и ще стихне. Сутрин в низините и котловините ще има мъгла или ниска облачност, по-дълго ще се задържа по поречието на Дунав в средата на седмицата. Минималните температури ще са предимно между 0° и 5°, а максималните - между 8° и 13°.