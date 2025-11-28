"Еърбъс" спира хиляди самолети за неотложна софтуерна промяна

Европейският авиопроизводител "Еърбъс" нареди незабавна софтуерна промяна на значителен брой от самолетите А320. По оценки на бранша мярката ще засегне около 6000 машини.

В свое изявление "Еърбъс" посочва, че скорошни инциденти със самолети от семейството А320 са показали, че интензивна слънчева радиация може да повреди данни, които са от критично значение за управлението на полета.

Компанията признава, че наложителната софтуерна промяна ще предизвика неудобства за пасажери и авиокомпании.

В официална позиция до медиите от Wizz Air България потвърждават, че част от нейните самолети са сред подлежащите на софтуерна актуализация. В резултат на това, някои полети на авиокомпанията през уикенда могат да бъдат засегнати.

Пътниците, които са резервирали билетите си директно през уебсайта на компанията или чрез мобилното приложение, ще бъдат уведомени за всякакви промени в разписанието.