Частично бедствено положение в Ардино: Ситуацията в югозапада се успокоява

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
За днес също има предупреждения за обилни валежи

Частично бедствено положение в Ардино: Ситуацията в югозапада се успокоява
Снимка: БТА
За днес има предупреждения за обилни валежи: оранжев код е в сила за 8 области в Централна и Южна България, а за 11 области е въведен жълт код.

Кметът на община Ардино обяви частично бедствено положение, заради голямото количество дъжд.

Шест населени места остават без достъп, след като железобетонният мост над река Арда при село Китница беше залят от придошлите води.

Успокоява се ситуацията в Югозападна България след проливните дъждове от последните дни. В община Сандански и в Петрич валежите вече са съвсем слаби.

Няма нови наводнени къщи, мостове или пътища. Няма и нови свлачища, съобщиха от областното пътно управление.

Бедственото положение в общините Петрич, Сандански, Симитли и Струмяни остава в сила.

Вчера властите започнаха оценка на щетите. А министър-председателя Росен Желязков разпореди денонощно наблюдение на река Струма и водосбора й по цялото течение от язовир Студена.

Започнало е възстановяването на подалите от силната вода диги, за да няма опасност водата да стигне до най-ниските къщи в Ново Делчево и Симитли.

# опасно време #жълт и оранжев код #проливни валежи #бедствено положение

