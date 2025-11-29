Раненият ягуар, спасен в Бразилия, се завърна "у дома" сред природата

История с щастлив край - раненият ягуар, спасен в началото на октомври в река Рио Негро в Бразилия, беше върнат в дивата природа.



Бедстващата дива котка беше спасена от службата за защита на животните след сигнал на местни жители, че животното е видимо слабо и неспособно да пресече реката.

В главата и тялото му са били открити множество оловни сачми.

Животното е преминало лечение и се е възстановявало около месец преди да бъде освободено.

От организацията, осъществила спасителната акция, казаха, че това е първият случай на лечение и връщане на ягуар в естествената му среда.