БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Раненият ягуар, спасен в Бразилия, се завърна "у дома" сред природата

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Запази

Това е първият случай на връщане на ягуар в естествената му среда

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

История с щастлив край - раненият ягуар, спасен в началото на октомври в река Рио Негро в Бразилия, беше върнат в дивата природа.

Бедстващата дива котка беше спасена от службата за защита на животните след сигнал на местни жители, че животното е видимо слабо и неспособно да пресече реката.

В главата и тялото му са били открити множество оловни сачми.

Животното е преминало лечение и се е възстановявало около месец преди да бъде освободено.

От организацията, осъществила спасителната акция, казаха, че това е първият случай на лечение и връщане на ягуар в естествената му среда.

#спасен ягуар #Бразилия

Последвайте ни

ТОП 24

Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново – Цалапица
1
Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново –...
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
2
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Изплащането на пенсиите и коледните добавки започва на 5 декември
3
Изплащането на пенсиите и коледните добавки започва на 5 декември
Борисов: ГЕРБ ще отстъпи от данък "дивидент" и от 2% вноска за фонд "пенсии"
4
Борисов: ГЕРБ ще отстъпи от данък "дивидент" и от 2%...
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в банковите системи
5
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в...
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да бъде изтеглена
6
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да бъде изтеглена

Най-четени

Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
1
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
4
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
5
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...

Още от: Латинска Америка

САЩ засилват натиска над Венецуела
САЩ засилват натиска над Венецуела
Жаир Болсонаро е в ареста: Бившият президент на Бразилия опита да свали гривната за наблюдение Жаир Болсонаро е в ареста: Бившият президент на Бразилия опита да свали гривната за наблюдение
Чете се за: 00:55 мин.
Венецуела отново е на прага на хиперинфлация Венецуела отново е на прага на хиперинфлация
Чете се за: 02:07 мин.
Арестуваха бившия президент на Бразилия Жаир Болсонаро Арестуваха бившия президент на Бразилия Жаир Болсонаро
Чете се за: 00:50 мин.
Пожар пламна по време на климатичната конференция на ООН в Бразилия Пожар пламна по време на климатичната конференция на ООН в Бразилия
Чете се за: 00:37 мин.
Пожар избухна в сградата, където се провежда Конференцията по климата на ООН Пожар избухна в сградата, където се провежда Конференцията по климата на ООН
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Частично бедствено положение в Ардино: Ситуацията в югозапада се успокоява
Частично бедствено положение в Ардино: Ситуацията в югозапада се...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Ще бъде ли постигнат "достоен мир" в Украйна? Ще бъде ли постигнат "достоен мир" в Украйна?
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Преговори за мир по време на война - ударите срещу Киев продължават Преговори за мир по време на война - ударите срещу Киев продължават
Чете се за: 00:35 мин.
По света
"Достатъчно отровители имаме в Русе": Протест срещу строежа на инсинератор "Достатъчно отровители имаме в Русе": Протест срещу строежа на инсинератор
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Раненият ягуар, спасен в Бразилия, се завърна "у дома"...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Бюджет 2026: Управляващите преправят план-сметката след среща с...
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
Властите започнаха оценка на щетите от проливните валежи в...
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Експлозия на борда на празен танкер край Босфора
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ