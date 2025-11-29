Сблъсъци с полицията срещу "Алтернатива за Германия"

Протестиращи влязоха в сблъсъци с полицията на протест срещу намерението на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" да учреди нова младежка организация.



Полицията използва сълзотворен газ, за да разпръсне протестиращите в град Гисен, в централната част на страната. "Алтернатива за Германия" иска да създаде нова организация, наречена "Поколение Германия", която да наследи вече разпуснатата "Млада алтернатива."

Тя беше разпусната през март след като още през 2023 година Федералната служба за защита на конституцията я класифицира като "крайнодясна екстремистка организация".

Протестиращите обявиха намерението си да блокират достъпа до мястото на учредителното събрание с цел да попречат на провеждането му.