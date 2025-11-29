БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Сблъсъци с полицията срещу "Алтернатива за Германия"

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Запази

Крайнодясната партия иска да учреди нова младежка организация

Сблъсъци с полицията срещу "Алтернатива за Германия"
Слушай новината

Протестиращи влязоха в сблъсъци с полицията на протест срещу намерението на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" да учреди нова младежка организация.

Полицията използва сълзотворен газ, за да разпръсне протестиращите в град Гисен, в централната част на страната. "Алтернатива за Германия" иска да създаде нова организация, наречена "Поколение Германия", която да наследи вече разпуснатата "Млада алтернатива."

Тя беше разпусната през март след като още през 2023 година Федералната служба за защита на конституцията я класифицира като "крайнодясна екстремистка организация".

Протестиращите обявиха намерението си да блокират достъпа до мястото на учредителното събрание с цел да попречат на провеждането му.

#нова младежка организация #"Алтернатива за Германия" #протести #Германия

Последвайте ни

ТОП 24

Изплащането на пенсиите и коледните добавки започва на 5 декември
1
Изплащането на пенсиите и коледните добавки започва на 5 декември
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
2
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Борисов: ГЕРБ ще отстъпи от данък "дивидент" и от 2% вноска за фонд "пенсии"
3
Борисов: ГЕРБ ще отстъпи от данък "дивидент" и от 2%...
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в банковите системи
4
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в...
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да бъде изтеглена
5
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да бъде изтеглена
Томислав Дончев: Няма легална процедура да се оттегли един бюджет
6
Томислав Дончев: Няма легална процедура да се оттегли един бюджет

Най-четени

Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
1
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
4
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
5
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...

Още от: Европа

Преговори за мир по време на война - ударите срещу Киев продължават
Преговори за мир по време на война - ударите срещу Киев продължават
Ще бъде ли постигнат "достоен мир" в Украйна? Ще бъде ли постигнат "достоен мир" в Украйна?
Чете се за: 01:25 мин.
Владимир Явашев получи медала на Париж Владимир Явашев получи медала на Париж
Чете се за: 01:17 мин.
Измама: Имитации на големи сайтове за търговия се роят покрай Черния петък Измама: Имитации на големи сайтове за търговия се роят покрай Черния петък
Чете се за: 02:37 мин.
Ще използва ли ЕС замразените руски активи? Ще използва ли ЕС замразените руски активи?
Чете се за: 01:37 мин.
На среща в Кремъл: Орбан обеща на Путин да купува руски газ и петрол На среща в Кремъл: Орбан обеща на Путин да купува руски газ и петрол
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Росен Желязков: Кабинетът функционира много добре като единен орган Росен Желязков: Кабинетът функционира много добре като единен орган
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Частично бедствено положение в Ардино: Ситуацията в Югозапада се успокоява Частично бедствено положение в Ардино: Ситуацията в Югозапада се успокоява
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Шофьор с над 2 промила се заби в светофарна уредба в Пловдив (СНИМКИ) Шофьор с над 2 промила се заби в светофарна уредба в Пловдив (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Борисов: Какво би станало ако правителството падне сега?!
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Ще бъде ли постигнат "достоен мир" в Украйна?
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Преговори за мир по време на война - ударите срещу Киев продължават
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Сблъсъци с полицията срещу "Алтернатива за Германия"
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ