Боряна Калейн: Мислих си, че изглеждам като големите момичета в залата

Спорт
Олимпийската вицешампионка в многобоя от Париж 2024 върна лентата назад и си припомни своите първи стъпки в художествената гимнастика.

Боряна Калейн
Боряна Калейн даде специално интервю за предаването на БНТ "Денят започва с Георги Любенов". В него олимпийската вицешампионка в многобоя от Париж 2024 върна лентата назад и си припомни своите първи стъпки в художествената гимнастика.

Калейн е била едно енергично 6-годишно дете, търсещо своя спорт. Съдбата я среща с треньор, който ще остане плътно до нея при най-големите спадове, както и най-големите успехи - Марияна Памукова.

"Първото нещо, което си помислих, виждайки залата, беше: "Уау, какъв висок таван!". В началото по-скоро ми беше забавно да съм тук с другите деца, да си играем след тренировка с уредите, защото винаги треньорите ни оставяха 10-15 минути свободно да си поиграем и това ми хареса", започна Калейн.

"Впоследствие, когато нещата започнаха да стават малко по-сериозни, ми харесваше да гледам по-големите момичета в залата, как играят вече сложни съчетания, какви интересни елементи имат. Опитвах се и аз да ги имитирам. Със сигурност съм изглеждала много смешно, но много исках да съм като тях и си мислих, че изглеждам и аз като тях", припомни си грацията.

Не бих казала, че концентрацията ми е била трудна. Беше ми наистина интересно, може би заради това бях много внимателна в тренировките. Исках да научавам нови неща. Гъвкавостта, разбира се, е проблем на всяко дете и всяко дете започва да плаче, като се разтяга, защото излезеш от зоната си на комфорт. Не знам, може би, когато започнах по-скоро да пътувам по лагери, вече като малко по-голяма, това ми беше по-трудно да се отделя от семейството си", разказа тя.

Сребърната медалистка от Олимпийските игри в Париж разкри, че в нейния клуб са държали много младите гимнастички да се справят добре и в училище.

"Докато загрявах, просто си слагах учебника или книгата, или там каквото имах да правя, и си четях. Треньорите също ни караха тук по терена, като бяхме по-малки, в обедната почивка, след като хапнем, да идваме и ни диктуваха дадени текстове. После ни проверяваха работите. Караха ни от училище да си носим тестовете, да видят какви грешки имаме, какво трябва да се наблегне. Като цяло много държаха на това ние да сме добре образовани", сподели Боряна Калейн.

Вижте цялото интервю във видеото!

