6 години без Стефан Данаилов - спомени и незабрава

Актрисата Ирен Кривошиева е гост в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" по повод изложба, който организира в памет на Стефан Данаилов.

"Аз полагам усилия той да не бъде забравен. Той е такъв, какъвто е в съзнанието на всички българи. Това, което искам да покажа на хората са предметите, които стоят шест години вкъщи. Аз мисля, че те трябва да бъдат показани на хората, защото той ги е ползвал, той е получавал наградите. Това беше моята цел за изложбата. И всичко, което се старая да направя, е заради моя син. Защото каквото и да е направил човек, както и да е живял, колкото и награди да е оставил, ако остави един човек, който го е наследил, който пази паметта му и я носи по света, това е съвсем различно нещо. И като майка аз поддържам паметта на бащата на моят син", споделя Ирен Кривошиева.