ИЗВЕСТИЯ

Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.

Националите се подготвят за европейското първенство в малък басейн с амбиции за медал

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Надпреварата от 2 до 7 декември може да проследите в ефира на БНТ 3.

Минковски
От 2 до 7 декември по БНТ 3 ще може да проследите битката за отличията от eвропейското първенство по плуване в малак басейн. На надпреварата в полския град Люблин ще участват и най-добрите български състезатели. Този път амбициите са не само за подобряване на личните постижения, а за класиране на поне няколко финала и за спечелване на медал.

Най-големи надежди се възлагат на европейския шампион за мъже Любомир Епитропов, на европейския шампион за юноши Петър Мицин, на опитната Диана Петкова, както и на останалите в отбора – Габриела Георгиева, Калоян Левтеров, Тея Николова и дебютанта Дарен Кирилов.

„Разбира се, че ще гоним отличия. Ние всеки път гоним отличия. Най-големи надежди – Петър Мицин – 400 кроул и Диана Петкова – 100 м съчетано. Очакваме достойно представяне, надявам се да бъде и запомнящо се“, коментира пред БНТ Кристиян Минковски, главен мениджър на националния отбор по плуване.

„За това първенство съм се поставил цели, които смятам да дам всичко цели си и да ги изпълня. И си пожелавам да бъда на финала на двете дисциплини, които ще плувам – 400 и 900 м в свободен стил. Пък и защо да не погледна към медалите?“, сподели Петър Мицин.

„Чувствам се много подготвена, имам големи надежди. Опитвам се да не се натоварвам с очакване, но съм страшно развълнувана и мисля, че мога да покажа много“, добави Диана Петкова.

На последното европейско първенство в малък басейн в Отопени преди две години България постигна четири финала и още няколко полуфинала. Гледайте европейското първенство в малък басейн от 2 до 7 декември от Люблин Полша. Сутрешните сесии са от 11 часа, а вечерните от 20 часа в ефира на БНТ 3.

#Европейско първенство по плуване в Люблин 2025

