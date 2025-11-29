Започна разчистването на щетите след бедствието в Югозапада

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан обяви частично бедствено положение заради обилните валежи в последните два дни.

То важи за част от територията на общината и обхваща шест села в района - Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.

Те отново останаха без пътна връзка, след като мостът над река Арда при село Китница беше залят от придошлите води.

Със заповедта се забранява движението на моторни превозни средства в критичните участъци.

Мостът, който е част от републиканската пътна мрежа, е единствената транспортна връзка за жителите на засегнатите населени места.