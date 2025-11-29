БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Радослав Росенов е четирикратен европейски шампион по...
Чете се за: 00:55 мин.
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Села в община Ардино са откъснати от света - бедственото положение остава в сила

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Запази

Река Арда е заляла железобетонен мост, който е единствената пътна връзка

Села в община Ардино са откъснати от света - бедственото положение остава в сила
Слушай новината

Втори ден шест села в община Ардино са откъснати от света заради залят от река Арда железобетонен мост, който е единствената пътна връзка.

Според кмета на село Русалско ситуацията е спокойна и няма хора, нуждаещи се от медицинска помощ.

Мостът e част от републикански път. Изграден е на един от бродовете на Арда преди повече от 50 години.

При проливни валежи и обилно снеготопене реката залива бетонното съоръжение.

Кметът на Ардино Изет Шабан каза, че неведнъж е настоявал пред Пътната агенция там да се построи нов мост.

Обявеното в района бедствено положение остава в сила до нормализиране на метеорологичната обстановка.

Движението на автомобили в критичния участък е забранено.

#Ардино #бедствено положение

Последвайте ни

ТОП 24

Борисов: Какво би станало, ако правителството падне сега?!
1
Борисов: Какво би станало, ако правителството падне сега?!
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в банковите системи
2
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
3
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Томислав Дончев: Няма легална процедура да се оттегли един бюджет
4
Томислав Дончев: Няма легална процедура да се оттегли един бюджет
"Еърбъс" спира хиляди самолети за неотложна софтуерна промяна
5
"Еърбъс" спира хиляди самолети за неотложна софтуерна...
Ивайло Мирчев: Този бюджет е абсолютно обявяване на война на средната класа в България
6
Ивайло Мирчев: Този бюджет е абсолютно обявяване на война на...

Най-четени

Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
1
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
2
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
3
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
4
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
5
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от Северозападна България?
6
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от...

Още от: Регионални

Уникална операция спаси живота на столетник в Стара Загора
Уникална операция спаси живота на столетник в Стара Загора
Снегът няма да изненада Бургас - градът е в пълна зимна готовност Снегът няма да изненада Бургас - градът е в пълна зимна готовност
Чете се за: 01:30 мин.
Национален рибен фест във Варна (СНИМКИ) Национален рибен фест във Варна (СНИМКИ)
Чете се за: 00:20 мин.
Срещу рака на простата: "Пусни мустак - направи си преглед" Срещу рака на простата: "Пусни мустак - направи си преглед"
Чете се за: 01:50 мин.
Вандали вилняха в пловдивски квартал (СНИМКИ) Вандали вилняха в пловдивски квартал (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
Пореден протест в столицата срещу реформата за паркирането в града Пореден протест в столицата срещу реформата за паркирането в града
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

Тръмп: Въздушното пространство над Венецуела е затворено
Тръмп: Въздушното пространство над Венецуела е затворено
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на 23-годишния мъж от Мадан Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на 23-годишния мъж от Мадан
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Росен Желязков: Кабинетът функционира много добре като единен орган Росен Желязков: Кабинетът функционира много добре като единен орган
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Започна разчистването на щетите след бедствието в Югозапада
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Борисов: Какво би станало, ако правителството падне сега?!
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Шофьор с над 2 промила се заби в светофарна уредба в Пловдив (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Радослав Росенов е четирикратен европейски шампион по бокс за мъже...
Чете се за: 00:55 мин.
Бокс
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ