Уникална операция спаси живота на столетник в Стара Загора

Радослав Росенов е четирикратен европейски шампион по...
Чете се за: 00:55 мин.
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Подобни интервенции при пациенти над 100 години са изключително редки дори в световен мащаб

В университетската многопрофилна болница "Проф д-р Стоян Киркович" в Стара Загора беше извършена уникална животоспасяваща операция.

Лекарски екип успя да стабилизира 101-годишен мъж от ямболското село Воденичане.

Столетникът е приет по спешност след битов инцидент.

101-годишният Ангел Неделчев споделя, че му прилошало, залитнал и паднал върху печката в дома си.

"Абе, то голям удар беше, бе ей. Аз не мога да стана бях си легнал".

Състоянието му бързо се влошава и е транспортиран спешно в Стара Загора в критично състояние, с четири счупени ребра, разкъсана плевра и значителна кръвозагуба. Настанен е в клиниката по гръдна хирургия, където заради напредналата му възраст и тежката дихателна недостатъчност лекарите преценяват, че възрастният мъж трябва да се оперира чрез минимално инвазивна интервенция, тъй като пълната упойка крие висок риск.

проф. д-р Даниел Вълчев: "На тази възраст, с тази патология, ако пациентът беше подложен на оперативна процедура под обща анестезия, най-вероятно нямаше да бъде успешен изходът".

Екипът, ръководен от проф. д-р Даниел Вълчев, предприема уникална видеоасистирана хирургия, извършена под местна упойка.

Операцията преминава успешно, а пациентът вече се възстановява.

Според проф. Вълчев подобни операции при пациенти над 100 години са изключително редки дори в световен мащаб.

Приложената методика ще бъде включена в нов учебник по гръдна хирургия под егидата на Българската академия на науките.

