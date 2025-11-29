БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Новата седмица започва със слънце
Новата седмица започва със слънце

В Западна България и в Дунавската равнина температурите ще са едва около 5°-6°-7°, а в източните и в крайните югозападни части от страната ще достигат 12°-13°, по морето - 14°-15°.

През нощта ще превалява все още главно в Дунавската равнина, но в процес на спиране.

В Западна Стара планина и по високите полета в Западна България дъждът ще се премесва със сняг.

Минималните температури ще са предимно между 1° и 6°, в котловините в Западна България до минус 2°.

Облачността ще намалява, с изключение на западната половина от страната.

В планинските части там ще превалява, а над 1000-1300 метра дъждът ще преминава в сняг.

Новата седмица ще започне със слънчево време.

Минималните температури ще са предимно между 0° и 5°, а максималните - от 8° до 13°.

