Срещу рака на простата: "Пусни мустак - направи си преглед"

В подкрепа на мъжкото здраве - дами от Бургас се включиха в "Мустак рън 2025".



Бургас се включи в националната кампания за профилактика на рака на простатата.

Под мотото „Пусни мустак – направи си преглед – бягай на Мустак рън 2025“ инициативата насочи вниманието към навременните прегледи и ранното откриване на едно от най-разпространените мъжки онкологични заболявания.

В Бургас участниците пробягаха 5 километра в Морската градина, подкрепяйки каузата. Някои от мъжете тичаха с пуснати мустаци, а жените – с изкуствени в знак на солидарност.

По традиция по-голямата част от трасето беше отстъпено именно на дамите, които застанаха зад посланието, че профилактиката може да спаси живот.

Бягането се провежда едновременно в няколко града в страната.