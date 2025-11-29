Срещу рака на простата: "Пусни мустак - направи си преглед"

В подкрепа на мъжкото здраве - дами от Бургас се включиха в “Мустак рън 2025”
Бургас се включи в националната кампания за профилактика на рака на простатата.
Под мотото „Пусни мустак – направи си преглед – бягай на Мустак рън 2025“ инициативата насочи вниманието към навременните прегледи и ранното откриване на едно от най-разпространените мъжки онкологични заболявания.
В Бургас участниците пробягаха 5 километра в Морската градина, подкрепяйки каузата. Някои от мъжете тичаха с пуснати мустаци, а жените – с изкуствени в знак на солидарност.
По традиция по-голямата част от трасето беше отстъпено именно на дамите, които застанаха зад посланието, че профилактиката може да спаси живот.
Бягането се провежда едновременно в няколко града в страната.
“Ние сме солидарни с мъжкото здраве. Бягаме с мустаци, защото искаме всички мъже да ходят на профилактични прегледи, за да са здрави.”
“Един път на 6 месеца си проверявам кръвна картина, проверявам си тези болки, които имам и евентуално, ако усещам някакви отклонения в нормалния ми статус.”
“Нашата малка закачка много от участниците си пускат мустаци през месец ноември и приветстват всички мъже да направят проверка на простата. Доста жени участват. Както при дамите има превенция за рак на гърдата. Неща, които колкото по-рано се диагностицират, толкова по-лесно могат да се прекратят.”