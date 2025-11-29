БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Папа Лъв XIV отслужи първата си литургия в Турция пред вярващи в Истанбул

Емилия Запартова от Емилия Запартова
През деня папата посети джамията "Султан Ахмет", която е известна и като "Синята джамия"

папа Лъв XIV
Снимка: БТА
Слушай новината

Папа Лъв XIV отслужи първата си литургия в Турция пред вярващи в Истанбул.

Денят на Светия отец беше белязан от срещи с православни лидери, пред които той отново подчерта важността на усилията за християнско единство по целия свят.

През деня папата посети джамията "Султан Ахмет", която е известна и като "Синята джамия".

За първи път от 60 години обаче ръководител на Римокатолическата църква пропуска да влезе в един от най-знаковите християнски храмове "Света София".

Причината е, че базиликата беше превърната в джамия преди 5 години.

В третия ден от посещението си в Турция папа Лъв XIV отслужи Света литургия, а с Вселенския патриарх подписаха съвместна декларация.

"С голяма радост приветстваме Ваше Светейшество като брат и подновяваме ангажимента на нашите сестрински църкви да работим заедно за провъзгласяването на добрата новина за спасението, донасяйки мир и помирение в света", заяви патриарх Вартоломей.

"Сигурен съм, че нашата среща ще помогне за укрепване на връзките на нашето приятелство, които започнаха да се задълбочават още при първата ни среща в началото на моето служение като епископ на Рим", допълни папа Лъв XIV.

Литургията, в която папата призова към обединение на народи и религии, се състоя пред близо 4000 души.


Преди това папата посети джамията "Султан Ахмет", която е известна и като "Синята джамия".

В знак на уважение към домакините и спазвайки ритуала Светият отец събу обувките си на влизане, но за разлика от предшественика си Франциск не се помоли в храма.

Папата не посети близката "Света София". Преди време Лъв изрази тъгата си от превръщането на базиликата в джамия.

"Визитата му осигурява добро взаимодействие между религиите", коментира Мухамед Хамза,
сирийски турист в Истанбул.

Лъв XIV влезе и в сирийската православна църква "Мор Ефрем". Храмът има славата на първата християнска църква, построена в новата история на Турция.

Главата на Римокатолическата църква се присъедини към молитвата в православния храм "Свети Георги" в квартал "Фенер".

#папа Лъв XIV #Истанбул #Турция

