Лични истории за Палестина: Международен ден за солидарност с палестинския народ

По необичаен начин - с лични истории, от Сдружението на палестинците в България и от "Амнести интернешънъл" отбелязаха Международния ден за солидарност с палестинския народ.

На тази дата през 1947 г. Асамблеята на ООН приема резолюцията за разделянето на Палестина на две държави – еврейска и арабска.



Целта на организаторите е днес хората да могат да видят Палестина, такава каквато е била преди войната и разрухата - земеделска страна с природни дадености, в която хора от различни националности са живеели мирно.

По време на събирането беше запазена и минута мълчание в памет на жертвите от Ивицата Газа. Лични истории разказаха четирима души.