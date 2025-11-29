БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Владимир Зографски записа рекордното в кариерата си...
Чете се за: 01:35 мин.
Радослав Росенов е четирикратен европейски шампион по...
Чете се за: 00:55 мин.
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.

Лични истории за Палестина: Международен ден за солидарност с палестинския народ

Цветелина Катанска
Всичко от автора
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Целта на организаторите е днес хората да могат да видят Палестина, такава каквато е била преди войната и разрухата

лични истории палестина международен ден солидарност палестинския народ
По необичаен начин - с лични истории, от Сдружението на палестинците в България и от "Амнести интернешънъл" отбелязаха Международния ден за солидарност с палестинския народ.

На тази дата през 1947 г. Асамблеята на ООН приема резолюцията за разделянето на Палестина на две държави – еврейска и арабска.

Целта на организаторите е днес хората да могат да видят Палестина, такава каквато е била преди войната и разрухата - земеделска страна с природни дадености, в която хора от различни националности са живеели мирно.

По време на събирането беше запазена и минута мълчание в памет на жертвите от Ивицата Газа. Лични истории разказаха четирима души.

#Палестина #международен ден

Борисов: Какво би станало, ако правителството падне сега?!
Борисов: Какво би станало, ако правителството падне сега?!
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Томислав Дончев: Няма легална процедура да се оттегли един бюджет
Томислав Дончев: Няма легална процедура да се оттегли един бюджет
"Еърбъс" спира хиляди самолети за неотложна софтуерна промяна
"Еърбъс" спира хиляди самолети за неотложна софтуерна промяна
Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на 23-годишния мъж от Мадан
Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на 23-годишния мъж от Мадан
Атанас Атанасов, ПП-ДБ: Този бюджет е брутален и единствената възможност е да бъде оттеглен
Атанас Атанасов, ПП-ДБ: Този бюджет е брутален и единствената възможност е да бъде оттеглен

Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от Северозападна България?
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от Северозападна България?

Села в община Ардино са откъснати от света - бедственото положение остава в сила
Села в община Ардино са откъснати от света - бедственото положение остава в сила
Уникална операция спаси живота на столетник в Стара Загора
Чете се за: 02:00 мин.
Снегът няма да изненада Бургас - градът е в пълна зимна готовност
Чете се за: 01:30 мин.
Национален рибен фест във Варна
Чете се за: 00:20 мин.
Срещу рака на простата: "Пусни мустак - направи си преглед"
Чете се за: 01:50 мин.
Вандали вилняха в пловдивски квартал
Чете се за: 00:50 мин.

Заловиха над 12 000 флакони с райски газ, задържан е криминално проявен
Заловиха над 12 000 флакони с райски газ, задържан е криминално...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Села в община Ардино са откъснати от света - бедственото положение остава в сила
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Военният министър за края на войната в Украйна: Не съм оптимист, че това ще стане бързо
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Владимир Зографски записа рекордното в кариерата си четвърто място в Световната купа
Чете се за: 01:35 мин.
Ски скокове
Чете се за: 01:35 мин.
Ски скокове
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
106,286 километра без да спреш: Хуманоиден робот постави световен...
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Папа Лъв XIV отслужи първата си литургия в Турция пред вярващи
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Тръмп отмени документи, подписани от Байдън с автописалка
Чете се за: 01:05 мин.
По света
