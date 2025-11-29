БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът остави в ареста всички обвинени по аферата...
Заловиха над 12 000 флаконa с райски газ, задържан е...
Владимир Зографски записа рекордното в кариерата си...
Радослав Росенов е четирикратен европейски шампион по...
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
В Димитровград засияха светлините на най-голямото живо коледно дърво в Европа

У нас
Светлините запали Дядо Коледа, който пристигна в полицейска кола

В Димитровград засияха светлините на най-голямото живо коледно дърво в Европа
Засияха светлините на най-голямото живо коледно дърво в Европа, което се намира на площада в Димитровград.

Дървото е кедър, засадено е през 1966 година, а през 2018 пред нотариус записа рекорд за най-високо коледно дърво.

Цял месец отнема украсяването на 30-те метра, колкото е височината на рекордьора.

По традиция към пищната украса всяка година се добавя нова.

Светлините запали Дядо Коледа, който пристигна в полицейска кола и прие писмата с желания, които децата му изпратиха.

#коледно дърво #Димитровград #Европа

Описват щетите след проливните дъждове в Югозападна България
Описват щетите след проливните дъждове в Югозападна България
Лични истории за Палестина: Международен ден за солидарност с палестинския народ Лични истории за Палестина: Международен ден за солидарност с палестинския народ
Села в община Ардино са откъснати от света - бедственото положение остава в сила Села в община Ардино са откъснати от света - бедственото положение остава в сила
Уникална операция спаси живота на столетник в Стара Загора Уникална операция спаси живота на столетник в Стара Загора
Снегът няма да изненада Бургас - градът е в пълна зимна готовност Снегът няма да изненада Бургас - градът е в пълна зимна готовност
Национален рибен фест във Варна (СНИМКИ) Национален рибен фест във Варна (СНИМКИ)
Съдът остави в ареста всички обвинени по аферата "Исторически парк"
Съдът остави в ареста всички обвинени по аферата "Исторически...
У нас
Заловиха над 12 000 флаконa с райски газ, задържан е криминално проявен Заловиха над 12 000 флаконa с райски газ, задържан е криминално проявен
У нас
Описват щетите след проливните дъждове в Югозападна България Описват щетите след проливните дъждове в Югозападна България
У нас
Украинска делегация отпътува за САЩ, за да продължи преговорите по споразумението за прекратяване на войната с Русия Украинска делегация отпътува за САЩ, за да продължи преговорите по споразумението за прекратяване на войната с Русия
По света
Владимир Зографски записа рекордното в кариерата си четвърто място...
Ски скокове
106,286 километра без да спреш: Хуманоиден робот постави световен...
По света
Папа Лъв XIV отслужи първата си литургия в Турция пред вярващи в...
По света
Тръмп отмени документи, подписани от Байдън с автописалка
По света
