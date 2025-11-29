В Димитровград засияха светлините на най-голямото живо коледно дърво в Европа

Засияха светлините на най-голямото живо коледно дърво в Европа, което се намира на площада в Димитровград.

Дървото е кедър, засадено е през 1966 година, а през 2018 пред нотариус записа рекорд за най-високо коледно дърво.

Цял месец отнема украсяването на 30-те метра, колкото е височината на рекордьора.

По традиция към пищната украса всяка година се добавя нова.

Светлините запали Дядо Коледа, който пристигна в полицейска кола и прие писмата с желания, които децата му изпратиха.