Описват щетите след проливните дъждове в Югозападна България

Започна разчистването на щетите и изхвърлянето на унищожената реколта след проливните дъждове в Югозападна България.

Силните валежи наводниха къщи и мостове,съсипаха пътища и подкопаха диги.

Ситуацията след наводнението се нормализира, но бедственото положение остава в сила за общините Симитли, Струмяни, Петрич и Сандански.

В най-пострадалото от пороя село Ново Делчево днес земеделци изхвърлиха унищожената си реколта.

"100 процента всичко се изхвърля, всичко е под вода и не може да се обере, иначе имаме хубави домати за пазара, но не може да се ползва за нищо, не може да се влезе вътре и самата влага ги разваля", коментира Стоян Маламов.

"Това е години труд, години инвестиции, да не говорим от най-малкото семенце - да го отгледаш, да стане растение, да го отбереш и да виждаш как водата го изнася", допълни Снежана Маламова.

Освен че няма да продават зеленчуците си те не могат да засадят нови в оранжериите навреме за пролетта.

"Обработката е проблем, не можем да подготвим нищо за пролетта, нищо - от есента до пролетта, май месец не може нищо да работим", добави Стоян Маламов.

В понеделник предстои да започне оглед и оценка на щетите. Хората смятат, че до наводненията се е стигнало заради не добре почистените дерета и канали.

"Реката най-малко 30 години не е чистена, дъждът не е виновен", коментира още Стоян Маламов.

Премиерът Росен Желязков успокои, че ситуацията в Югозапада е под контрол. В момента се сформира и борд по водите.

"Към създадения борд по водите ще има нарочена група, която започва своите работи по почистване на речните корита за другата година, за да може и при топенето на пролет, а и по принцип, да има по-добра организация за почистването на речните корита, което е и ангажимент и на държавата, и на общините и за което отсега заявяваме, че ще направим и организационно, и финансово каквото е необходимо", заяви премиерът Росен Желязков.

Реките Струма и Места са се покачили значително, но в момента няма опасност да излязат от коритата си, а нивата им са под постоянно наблюдение.