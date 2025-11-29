БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с...
Чете се за: 02:27 мин.
Заловиха над 12 000 флаконa с райски газ, задържан е...
Чете се за: 00:57 мин.
Владимир Зографски записа рекордното в кариерата си...
Чете се за: 01:35 мин.
Радослав Росенов е четирикратен европейски шампион по...
Чете се за: 00:55 мин.
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.

Протест срещу руския посланик Елеонора Митрофанова в Стара Загора

Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Недоволните граждани изразиха позицията си срещу политиката на Кремъл

Елеонора Митрофанова
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Лошото време в Стара Загора не спря протеста срещу руския посланик.

Въпреки отменената ѝ визита гражданите все пак излязоха на демонстрация срещу планираното посещение на Елеонора Митрофанова.

Протестиращите се събраха пред залата, в която дипломатът трябваше да проведе среща с обществеността.

Темата на събитието беше "Руско-българските взаимоотношения – минало, настояще и бъдеще".

Организаторите отмениха визитата и още преди дни, за да се избегнат провокации, но недоволните граждани все пак дойдоха, за да изразят своята позиция срещу политиката на Кремъл.

Държавата започва строителство на нови полигони за обучение на млади шофьори
Държавата започва строителство на нови полигони за обучение на млади шофьори
Как фалшив положителен тест за наркотици остави без работа и без шофьорска книжка мъж от Русе?
Чете се за: 04:00 мин.
"След новините": Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
Чете се за: 13:15 мин.
В Димитровград засияха светлините на най-голямото живо коледно дърво в Европа
Чете се за: 00:42 мин.
Описват щетите след проливните дъждове в Югозападна България
Чете се за: 02:47 мин.
Лични истории за Палестина: Международен ден за солидарност с палестинския народ
Чете се за: 00:50 мин.

Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Заловиха над 12 000 флаконa с райски газ, задържан е криминално проявен
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Експеримент: КЕВР ще плаща на битови потребители, за да ползват ток от свободния пазар
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
"След новините": Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
Чете се за: 13:15 мин.
У нас
Задържаха мъжа, обрал звукозаписното студио на ансамбъл...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Как фалшив положителен тест за наркотици остави без работа и без...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Описват щетите след проливните дъждове в Югозападна България
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Украинска делегация отпътува за САЩ, за да продължи преговорите за...
Чете се за: 04:15 мин.
По света
