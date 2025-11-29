Протест срещу руския посланик Елеонора Митрофанова в Стара Загора

Лошото време в Стара Загора не спря протеста срещу руския посланик.

Въпреки отменената ѝ визита гражданите все пак излязоха на демонстрация срещу планираното посещение на Елеонора Митрофанова.



Протестиращите се събраха пред залата, в която дипломатът трябваше да проведе среща с обществеността.

Темата на събитието беше "Руско-българските взаимоотношения – минало, настояще и бъдеще".

Организаторите отмениха визитата и още преди дни, за да се избегнат провокации, но недоволните граждани все пак дойдоха, за да изразят своята позиция срещу политиката на Кремъл.