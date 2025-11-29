БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът остави в ареста всички обвинени по аферата...
Чете се за: 01:52 мин.
Заловиха над 12 000 флаконa с райски газ, задържан е...
Чете се за: 00:57 мин.
Владимир Зографски записа рекордното в кариерата си...
Чете се за: 01:35 мин.
Радослав Росенов е четирикратен европейски шампион по...
Чете се за: 00:55 мин.
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.

Как фалшив положителен тест за наркотици остави без работа и без шофьорска книжка мъж от Русе?

Автоинструктор не може да работи след грешен резултат за употреба на амфетамин

Как фалшив положителен тест за наркотици остави без работа и без шофьорска книжка мъж от Русе?
Как фалшив положителен тест за наркотици остави без работа и без шофьорска книжка мъж от Русе?

Румен Христов, който е пътен експерт, автор на книги по безопасност на движението и собственик на автошкола, 10 месеца чака излизането на резултата от лабораторния тест, с който да докаже, че не употребява субстанции.

Хора от бранша отново предупреждават, че никой не е застрахован от този риск и настояват за откриването на повече лаборатории, които да анализират кръвните проби в рамките на дни, а не месеци.

Преди 2 години Румен Христов претърпява катастрофа със значителни материални щети. Минути по-късно пред екип на "Пътна полиция" той се подлага на полеви тест за употребата на алкохол и наркотици. Резултатът го шокира.

"За алкохол беше отрицателна, нули навсякъде, но проверката за наркотици показва амфетамин. Обясних на хората, че аз съм диабетик и ползвам доста лекарства както за диабет, така и за високо кръвно налягане. И съответно поискаха кръвна проба. Дори ме бяха арестували. Съответно ми беше отнето свидетелството за правоуправление", коментира Румен Христов, експерт по "Пътна безопасност".

Румен Христов остава без шофьорска книжка и работа в продължение на 10 месеца, когато анализът от кръвната проба доказва, че той не е употребявал забранени субстанции.

"Аз не съм виждал наркотици физически как изглеждат, камо ли да употребявам. Всеки един водач може да се окаже потенциален виновник за нещо, което не зависи от него", допълни Румен Христов, експерт по "Пътна безопасност".

Според юристи близо 40% от направените тестове у нас са фалшиво позитивни, а на полевия тест влияят редица фактори.

"Дръг тест 5000 е техническо средство и във всяко техническо средство има отклонение. Голяма част от медикаментите, които човек може да си купи с бяла рецепта, да не говорим за цветните, могат да дадат подобно отклонение", заяви Стефан Михов, адвокат.

На този фон автоинструктори настояват за спешни мерки от страна на държавата. Юристи намират решение на проблема в бързината на обработка на кръвния тест за наркотици. Анализът трябва да отнема точно толкова време колкото кръвния тест за алкохол.

"Тук отговорността наистина е на държавата. Да се направят повече лаборатории, които по-бързо да правят тези изследвания", коментира още Румен Христов.

"Хората губят препитанието си, някои от тях получават редица здравословни проблеми, психологически отклонения. Бързината на правораздаването в България ще създаде едно усещане за справедливост. Колкото повече се бавим, толкова повече хората считат, че полицията и правораздавателните органи по никакъв начин не защитават техните интереси. И живеем в една държава, в която няма ред и в която няма закони", каза още Стефан Михов, адвокат.

За шофьорите с доказан положителен тест за наркотици българското законодателство предвижда лишаване от свобода от една до три години и глоба между 1000 и 5000 лева. Освен това те ще трябва да заплатят стойността на автомобила си или колата ще им бъде отнета.

