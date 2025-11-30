БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Студено утро с температури между 1° и 6°, в Западна България до минус 2°

Къде ще вали?

Минималните температури днес ще са предимно между 1° и 6°, но в котловините в Западна България ще паднат до около минус 2°.

Максималните ще са от 5° до 10°, по Черноморието до 12°-13°, в София около 6°.

През деня облачността ще намалява, с изключение на западната половина от страната. В планинските части там ще превалява все още, а над 1000-1300 метра дъждът ще преминава в сняг.

По Черноморието облачността ще е променлива. Ще духа слаб, по северното крайбрежие умерен северозападен вятър. Температурите следобед ще са около 12°-13°. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.

В планините ще е облачно, със слаби валежи, над 1100-1300 метра от сняг. Ще духа умерен, по високите върхове до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 3°, на 2000 метра около минус 3°.

Новата седмица ще започне със слънчево време, но и със сутрешни мъгли, които по поречието на Дунав в средата на седмицата ще преминават в ежедневни.

Минималните температури ще са предимно между 0° и 5°, а максималните от 8° до 13°.

