Националният отбор на България за жени е световен шампион...
Чете се за: 03:20 мин.
"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част...
Чете се за: 02:00 мин.
На Коледа - със сняг или без?
Чете се за: 01:50 мин.
Росен Желязков: Ако оттеглим Бюджета, трябва да влезем в...
Чете се за: 02:32 мин.
Доматите и краставиците все по-скъпи
Чете се за: 01:37 мин.
Без автомобили първа и втора категория в центъра на София
Чете се за: 01:30 мин.
Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да...
Чете се за: 04:00 мин.

Юлия Иванова-Минчева: В нашия отбор има страх от отбора на Марица

Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Старши треньорът на ЦСКА иска състезателките й да заиграят със самочувствие.

юлия иванова минчева нашия отбор страх отбора марица
Старши треньорът на ЦСКА Юлия Иванова-Минчева смята, че волейболистките й изпитват страх и притеснение, когато играят срещу шампионите от Марица Пловдив.

Столичани загубиха домакинството си на пловдивчанки с 0:3 гейма.

"Представянето ни, беше изключително зле. Всичко се обърка. Нямаше от наша страна никаква игра в нито един елемент. Не можехме да ги затрудним. От време навреме някакви проблясъци имахме, но бяха много кратки и резултатът е показателен. Те биха не лош сервис и правиха много голяма разлика на този елемент. В нашия отбор имаше лек уплах и се притеснявахме от отбора на Марица. Има страх и не можаха да си разгърнат потенциала. Единственият човек, който игра на ниво беше нашият диагонал. Всички останали бяха припряни, не бяха готови, бяха страхливи и затова резултатът е показателен", сподели тя след срещата в интервю за БНТ.

Според нея възпитанички й се нуждаят от самочувствие и по-организирана игра в защита.

"Момичетата трябва повече да си вярват. Трябва да знаем, че волейбол е игра на грешки, но трябва да опитваш. По-бързо трябва да преодоляваме неувереността си, но това става със самочувствие. Самочувствието идва с добра игра. Надявам се с добри игри да повишим нашето самочувствие. Нямахме защита, посрещане и подсигуряване. Нашата слаба страна е организацията на играта в защита. Може би върху това трябва да се фокусираме, за да може да издържаме по-добре", допълни наставникът.

Вижте цялото интервю във видеото.

#Юлия Иванова-Минчева #ВК ЦСКА

