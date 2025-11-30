БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Без автомобили първа и втора категория в центъра на София
Чете се за: 01:30 мин.
Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да...
Чете се за: 04:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Швейцария гласува на референдум "за" или "против" задължителна военна служба за жените

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Запази
швейцария гласува референдум против задължителна военна служба жените
Снимка: БТА
Слушай новината

Швейцарците гласуват на референдум дали да бъде въведена задължителна военна служба за жените във въоръжените сили, в гражданската защита или под друга форма на обществен труд, съобщи Асошиейтед прес.

Привържениците на инициативата, наречена "Военна служба за всички", се надяват тя да засили социалното единство, като разшири общественополезната дейност в области като опазване на околната среда, продоволствена сигурност и грижи за възрастни хора.

Парламентът обаче категорично се противопоставя на предложението основно заради риска от отслабване на икономиката, като извади десетки хиляди млади хора от трудовия пазар. Първоначалните социологически проучвания показваха подкрепа за идеята, но инициативата най-вероятно ще бъде отхвърлена.

Вотът се разглежда като показател за обществените нагласи в Европа относно задължителната военна служба на фона на опасенията, породени от войната в Украйна и други потенциални кризисни ситуации. Правителството обаче заяви, че армията и гражданската защита вече разполагат с достатъчно служители и не е нужно да се набират повече хора, отколкото реално са необходими.

Според властите въпреки че задължителната военна служба за жените може да се представи като стъпка към равенство между половете, тя на практика би натоварила допълнително жените, които обикновено поемат по-голямата част от грижите за деца и близки, както и основните домакински задачи.

"Тъй като равенството между половете в професионалния и обществения живот все още не е факт, въвеждането на задължителна служба за жените не би означавало реален напредък в тази посока", се казва още в изявление на правителството.

В Швейцария младите мъже вече са задължени да преминат военна служба или да се включат в звената за гражданска защита.

Онези, които отказват, могат да извършват алтернативна общественополезна дейност. А тези, които решат изцяло да се откажат от служба, трябва да платят т.нар. такса за освобождаване.

#военна служба за жени #Швейцария  #референдум

Последвайте ни

ТОП 24

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
2
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Протест срещу руския посланик Елеонора Митрофанова в Стара Загора
3
Протест срещу руския посланик Елеонора Митрофанова в Стара Загора
Андреевден е!
4
Андреевден е!
Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на 23-годишния мъж от Мадан
5
Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на 23-годишния...
Експеримент: КЕВР ще плаща на битови потребители, за да ползват ток от свободния пазар
6
Експеримент: КЕВР ще плаща на битови потребители, за да ползват ток...

Най-четени

Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
1
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
2
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
4
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
5
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
6
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...

Още от: Европа

"Нека да има най-лошият мир, но не и война": Съдбата на Украйна на масата на преговорите
"Нека да има най-лошият мир, но не и война": Съдбата на Украйна на масата на преговорите
Кучешки парад за Коледа в Лондон (СНИМКИ) Кучешки парад за Коледа в Лондон (СНИМКИ)
Чете се за: 00:32 мин.
Все по-близо до мира? Украинската делегация пристига в САЩ Все по-близо до мира? Украинската делегация пристига в САЩ
Чете се за: 01:07 мин.
Украинска делегация отпътува за САЩ, за да продължи преговорите за прекратяване на войната с Русия Украинска делегация отпътува за САЩ, за да продължи преговорите за прекратяване на войната с Русия
Чете се за: 04:15 мин.
Протести, сблъсъци и сълзотворен газ: Недоволство срещу "Алтернатива за Германия" Протести, сблъсъци и сълзотворен газ: Недоволство срещу "Алтернатива за Германия"
Чете се за: 00:35 мин.
Орбан за Украйна след войната - да бъде главно буферна държава между Русия и НАТО Орбан за Украйна след войната - да бъде главно буферна държава между Русия и НАТО
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да се радикализира
Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да се...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Венко Сабрутев: Говорим на Борисов за обедняване на хората, а той - "ще ми пипнете ли ушичките" Венко Сабрутев: Говорим на Борисов за обедняване на хората, а той - "ще ми пипнете ли ушичките"
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Андреевден е! Андреевден е!
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Без автомобили първа и втора категория в центъра на София Без автомобили първа и втора категория в центъра на София
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Студено утро с температури между 1° и 6°, в Западна...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
"Нека да има най-лошият мир, но не и война": Съдбата на...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Кучешки парад за Коледа в Лондон (СНИМКИ)
Чете се за: 00:32 мин.
По света
"Колониална заплаха": Венецуела осъди Тръмп за...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ