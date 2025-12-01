БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Започва продажбата на стартовите комплекти евромонети в страната

Това ще става в БНБ, в пощите и в клоновете на всички останали банки

Започва продажбата на стартовите комплекти евромонети в страната
От днес започва продажбата на стартовите комплекти евромонети в страната. Това ще става в БНБ, в пощите и в клоновете на всички останали банки.

Комплектите с евромонети могат да си купят както физически, така и юридически лица.

Всеки комплект струва 20 лева и съдържа 42 монети на обща стойност 10 евро и 23 цента.

Те имат в състава си всички номинали - например има 9 монети по 1 евроцент, 5 монети по 20 евроцента и 2 монети по 1 евро.

Евромонетите обаче няма да могат да се ползват в обръщение преди 1 януари догодина.

