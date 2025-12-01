След преговорите във Флорида: САЩ и Украйна са доволни, но остава още работа

Според американския президент Доналд Тръмп има добри шансове за сделка
САЩ и Украйна определиха като "продуктивни" преговорите по изчистване на спорните моменти от предложения от американския президент Доналд Тръмп план за край на войната с Русия. Тръмп също каза, че има добри шансове за сделка.
В изявление след срещата с украинските преговарящи във Флорида, американският държавен секретар Марко Рубио подчерта, че е необходима още работа, заради сложността на въпросите, които са били обсъждани.
Секретарят на съвета по национална сигурност и отбрана, Рустем Умеров, който води украинската делегация също изрази задоволство от постигнатото.
Специалният паратеник на Тръмп - Стив Уиткоф, заминава днес за Москва и ще обсъди плана на среща с руския президент Владимир Путин утре.
"Има още много работа за вършене. Въпросът е деликатен и сложен. Има много променливи фактори и очевидно има и друга страна, която трябва да бъде включена в уравнението, и това ще продължи по-късно тази седмица, когато пратеника на президента Тръмп Стив Уиткоф замине за Москва. Остава още много работа", заяви Марко Рубио, държавен секретар на САЩ.
"Вече имахме успешна среща в Женева и днес продължихме този успех. Срещата беше продуктивна и успешна", допълни Рустем Умеров, секретар на съвета по национална сигурност на Украйна.