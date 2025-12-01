БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Единственото родилно отделение в Севлиево спира работа

Репортер: Мариела Хубинова
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Причината - липсата на лекари

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
От днес единственото родилно отделение в Севлиево спира работа.

Причината - липсата на лекари. Ръководството на болницата се надява скоро да бъдат намерени специалисти и дейността на отделението да скоро да бъде възобновена.

"Родилното отделение преустановява временно дейността си и това сме информирали РЗИ поради кадрови дефицит. Единият лекар се разболя, а другият напусна и остана само един, който е изправен пред невъзможност да поддържа график", заяви д-р Цеков.

Вижте повече в прякото включване на Мирела Дончева

