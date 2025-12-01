Нов етап от кризата с боклука в "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина"

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 02:25 мин.
ЗАПАЗЕНИ

Столичната община извозва отпадъците в трите района

От днес още три района в София - "Слатина", "Изгрев" и "Подуяне" остават без сметопочистваща фирма.

Причината – изтичане на договора с фирмата, която е почиствала досега и забавяне на новата обществена поръчка, чиято процедура е обжалвана пред КЗК.

Столичната община въвежда временна организация за събирането на отпадъците.

И пълни, и празни контейнери за битов отпадък – такава беше ситуацията в столичните райони "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина" в първите часове на първия ден без сметопочистваща фирма.

Емил, жител на "Слатина": "Забелязвам, че са малко по-пълнички, друг път не е така. Тази сутрин мисля, че има разлика".

Милена: "Още от вчера са препълнени, но за тази ситуация се знае преди да изтече договорът, така че са имали време да се подготвят, не е нещо, което да не се случва, трябва да намерят решение, защото и еврото идва и сме в ЕС и по никакъв начин не показваме, че сме европейци".

От Столичната община обясниха, че са неправилна строга организация, за да не се стигне до хаос.

Надежда Бобчева, зам.-кмет по екологията на СО: Разполагаме с 5 големи собствени сметосъбиращи камиона и 6 малки, в днешния ден това ще бъде на терен със сигурност. Работим върху това да разширим собствения си капацитет и тази седмица очакваме допълнително 6 машини. Трябва да решим накъде вървим дали ще обявим наново обществена поръчка или чрез собствен капацитет ще продължим да чистим, в общи линии това са двете опции пред нас.

Георги Илиев, кмет на район "Слатина": Имаме 3 камиона в "Слатина", два малки допълнителни, имаме гласувани от Общинския съвет за още 2 на всеки от районите, имаме пари получени от общината, с които ще закупим нови камиони.

Кристиян Христов, кмет на район "Подуяне": В "Подуяне" проведохме срещи с бизнеса в района и с гражданите във всички квартали с информация до всеки вход, да знаят гражданите с какво да помогнат. Да събират разделно и молбата ни е следващите 2 седмици да не се изхвърля едрогабаритен отпадък.

Заводът за отпадъци поема сметоизвозването в трите столични района.

Николай Савов, директор на Столичното предприятие за третиране на отпадъци: 18 курса трябва да извършваме ежедневно, с наличната техника абсолютно спокойно, ако трябва на трисменен режим на работа ще работим.

От Столичния инспекторат ще следят за нередности.

А от днес общинското дружество "Софекострой" ще поеме изцяло сметосъбирането в "Красно село" и "Люлин".

