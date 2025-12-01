Папа Лъв XIV коментира конфликтите в Близкия изток и Украйна

Папа Лъв XIV пристигна в Ливан, държавата в Близкия изток с най-многобройно християнско население. Очаква се той да отправи послание за мир на фона на продължаващите удари срещу Южен Ливан от страна на Израел.



Вторият ден от визитата започна с посещение, натоварено с много символика в манастира Аная, където се намира гроба на популярен сред ливанците монах и отшелник. В програмата на папата де включена и реч пред духовници от цялата страна, междурелигиозна молитва на Площада на мъчениците в центъра на Бейрут и среща с младежи.

На път от Истанбул за Ливан, папата проведе кратка среща с журналистите на борда на самолета и коментира редица теми. Той отново подчерта, че Светият престол от години подкрепя решението за две държави в израелско-палестинския конфликт, изтъкна посредническите усилия на президента Ердоган между Русия и Украйна. Папата също така потвърди възможността християните да отбележат юбилея на Изкуплението през 2033 г. в Йерусалим.