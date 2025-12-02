БНТ ще проведе национална селекция за избор на българското участие в Конкурса за песен на "Евровизия 2026"

Българската национална телевизия, член на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), организира национална селекция за избор на изпълнител и песен, които ще представят България в международната фаза на Конкурса.

БНТ кани за участие в селекцията петнадесет български изпълнители, сред най-излъчваните в радио- и телевизионния ни ефир през текущата календарна година, заели водещи позиции в класацията "БГ Топ 40" на сдружение "ПРОФОН" и отбелязали съществено присъствие в стрийминг платформите Spotify, Apple Music и YouTube и ключови социални показатели. Подборът цели постигане на баланс между артисти с утвърдено присъствие в радио- и телевизионния ефир и изпълнители с творчески потенциал и постижения в дигиталните музикални платформи.

Артистите, приели да участват в селекцията, ще се включат в телевизионна музикална шоу-програма, излъчена на живо от БНТ в три етапа, през януари и февруари 2026 г. Победителят ще бъде определен чрез комбиниран вот на телевизионната аудитория и на професионално жури.