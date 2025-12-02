БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

ПП-ДБ: Оттеглянето на бюджета е закъснял тактически ход,...
Чете се за: 02:55 мин.
ЕК спира част от третото плащане за България по Плана за...
Чете се за: 03:35 мин.
Над 70 души са задържани след протеста в София снощи
Чете се за: 01:22 мин.
Рестарт на бюджетната процедура: Властта изтегли...
Чете се за: 01:50 мин.

БНТ ще проведе национална селекция за избор на българското участие в Конкурса за песен на "Евровизия 2026"

Чете се за: 01:15 мин.
Общество
БНТ кани за участие в селекцията петнадесет български изпълнители

бнт проведе национална селекция избор българското участие конкурса песен евровизия 2026
Българската национална телевизия, член на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), организира национална селекция за избор на изпълнител и песен, които ще представят България в международната фаза на Конкурса.

БНТ кани за участие в селекцията петнадесет български изпълнители, сред най-излъчваните в радио- и телевизионния ни ефир през текущата календарна година, заели водещи позиции в класацията "БГ Топ 40" на сдружение "ПРОФОН" и отбелязали съществено присъствие в стрийминг платформите Spotify, Apple Music и YouTube и ключови социални показатели. Подборът цели постигане на баланс между артисти с утвърдено присъствие в радио- и телевизионния ефир и изпълнители с творчески потенциал и постижения в дигиталните музикални платформи.

Артистите, приели да участват в селекцията, ще се включат в телевизионна музикална шоу-програма, излъчена на живо от БНТ в три етапа, през януари и февруари 2026 г. Победителят ще бъде определен чрез комбиниран вот на телевизионната аудитория и на професионално жури.

