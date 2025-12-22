БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са...
Чете се за: 00:52 мин.
Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки...
Чете се за: 00:35 мин.
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Енергетици протестираха в Букурещ, заплашват да оставят града без отополение за празниците

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Запази
Енергетици протестираха в Букурещ, заплашват да оставят града без отополение за празниците
Слушай новината

Служители на Електроцентрали Букурещ (ELCEN) - компанията, която осигурява топлинна енергия на 2 милиона жители на Букурещ и над 5000 обществени институции, протестираха днес пред Министерството на финансите в румънската столица, предават местните медии.

Част от демонстрантите разбиха вратата на институцията и се опитаха да влязат в сградата. Недоволните заплашиха, че ако не получат по-високи заплати, ще оставят Букурещ без отопление за празниците.

Впоследствие делегация от осем души беше приета за разговори с представители на ръководството на министерството. Те са били уверени, че ще получат писмен отговор на исканията си.

„Ако не получим задоволителен отговор, протестът ще продължи през следващите дни. При липса на отговор от властите, Букурещ може да остане без отопление до края на годината“, заканиха се протестиращите и не изключиха и обща стачка.

Заради наредба, приета в края на 2024 г., те са със значително намалени доходи.

#Букурещ #румъния #енергетици

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
1
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Пипни, разгледай и наклони: Как да разпознаем фалшивите евробанкноти?
2
Пипни, разгледай и наклони: Как да разпознаем фалшивите евробанкноти?
Богата спортна програма по БНТ 3 през декември (ОБЗОР)
3
Богата спортна програма по БНТ 3 през декември (ОБЗОР)
Марица с убедителен триумф в турнира за Купата на България по волейбол
4
Марица с убедителен триумф в турнира за Купата на България по волейбол
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо общо с мен и с президентската институция
5
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо общо с мен...
Еврото на клавиатурата - как да го изпишем?
6
Еврото на клавиатурата - как да го изпишем?

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
2
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
3
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
4
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
5
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс
6
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино...

Още от: Балкани

Протестите на гръцките фермери не стихват, обещаха облекчаване на движението по празниците
Протестите на гръцките фермери не стихват, обещаха облекчаване на движението по празниците
Протестите в Сърбия: Недоволството срещу натиска върху университетите Протестите в Сърбия: Недоволството срещу натиска върху университетите
Чете се за: 00:45 мин.
Турция вдига таксите за преминаване на търговски кораби през Босфора и Дарданелите Турция вдига таксите за преминаване на търговски кораби през Босфора и Дарданелите
Чете се за: 02:52 мин.
Турция предупреди Украйна и Русия срещу ескалация в Черно море Турция предупреди Украйна и Русия срещу ескалация в Черно море
Чете се за: 01:47 мин.
БНТ и Румънската обществена телевизия с общ поглед към 1989 БНТ и Румънската обществена телевизия с общ поглед към 1989
Чете се за: 02:47 мин.
Декларация ЕС – Западните Балкани: Северна Македония да изпълнява договора с България Декларация ЕС – Западните Балкани: Северна Македония да изпълнява договора с България
Чете се за: 02:55 мин.

Водещи новини

Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Засилен интерес: 2600 кандидати са се явили на конкурс за 400 места в "Гранична полиция" Засилен интерес: 2600 кандидати са се явили на конкурс за 400 места в "Гранична полиция"
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Рекордна цена на златото на фона на нестабилния геополитически климат Рекордна цена на златото на фона на нестабилния геополитически климат
Чете се за: 00:50 мин.
Икономика
"Мяра": Липсата на нов бюджет ще се отрази реално на жизнения стандарт у нас според над 60% от българите "Мяра": Липсата на нов бюджет ще се отрази реално на жизнения стандарт у нас според над 60% от българите
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки убийства...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Прокуратурата обжалва мярката за неотклонение на бившия директор на...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Взрив уби руски генерал, докато във Флорида текат преговори за Украйна
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Мъжът, обвинен за унищожаването на 215 надгробни плочи на...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ