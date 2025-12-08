Поредна среща за мир в Украйна: Зеленски разговаря със Стармър, Макрон и Мерц

Започна поредна седмица на активна дипломация в търсене на мира в Украйна. В Лондон украинският президент Володимир Зеленски разговаря с британския премиер Киър Стармър и лидерите на Франция и Германия - Еманюел Макрон и Фридрих Мерц. Срещата е веднага след критиките на президента Доналд Тръмп срещу Зеленски, че дори още не е прочел последния вариант на плана за спиране на войната, изготвен след разговори във Флорида.

Думи на подкрепа, призиви за единство и ясно послание, че трябва да бъдат взети важни решения - така започна срещата на украинския президент Володимир Зеленски с лидерите на Великобритания, Франция и Германия.

Киър Стармър, министър-председател на Великобритания: "Ние заставаме зад Украйна и ако има мирно споразумение, то трябва да е справедливо и трайно." Ще продължат ли интензивните дипломатически преговори за край на войната? Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Нещо, което е много важно - единството между Европа и Украйна. Както и единството между Европа, Украйна и Съединените щати, защото има неща, които не можем без американците, има и такива, които не можем без Европа."

След налагането на последните санкции, икономиката на Русия вече сериозно се забавя, каза френският президент Еманюел Макрон.

Еманюел Макрон, президент на Франция: "Мисля, че сега основната ни задача е съгласуване на общата ни позиция. Европейци, украинци и Съединените щати да финализираме тези мирни преговори и да се ангажираме със следващата фаза, при възможно най-добри условия за Украйна, за европейците и за колективната сигурност." Фридрих Мерц, канцлер на Германия: "Никой не бива да се съмнява в подкрепата ни за Украйна. Твърдо сме зад нея и финалът е отворен. Скептичен съм към някои детайли в документите, които идват от американска страна."

Според участниците в разговора, който е определен като "частен" и след него нямаше изявления, преговорите са на финалната права. Остават обаче най-сложните елементи - гаранциите за сигурност и териториалните отстъпки, за които Русия настоява. Преди срещата в Лондон, президентът Зеленски каза, че няма съгласие за съдбата на Донбас. Русия иска 100% от региона, въпреки че реално контролира около 85 на сто. По-късно днес Зеленски има разговори и в Брюксел с генералния секретар на НАТО и с председателите на Европейската комисия и Европейския съвет - Урсула Фон дер Лайен и Антониу Коща.

Снимки: БТА

Русия не е одобрила официално нито един от предложените документи. "Нюансите в последния вариант ни импонират", заявиха днес от Кремъл и добавиха, че явно преговарящите са разбрали, че "трябва да се работи в тишина".