БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Авария остави без парно част от южните квартали на София...
Чете се за: 01:25 мин.
Повече от 3 часа депутатите изслушват Даниел Митов за...
Чете се за: 05:30 мин.
Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за...
Чете се за: 01:47 мин.
Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е...
Чете се за: 04:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Авария остави без парно част от южните квартали на София и няколко болници

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Запази

Очаква се топлоподаването да бъде възстановено утре

парното софия вероятно пуснато около ноември
Снимка: БГНЕС/Архив
Слушай новината

Пробиви на магистрален топлопровод с диаметър 900 мм на ул. "Баба Илийца" и на главно стебло с диаметър 600 мм в двора на "Александровска болница", налагат спиране на топлоподаването в част от южните квартали в столицата, съобщиха от ТЕЦ-София.

От 08:00 ч. на 4 декември до 10:00 ч. на 5 декември без топлоподаване ще бъдат следните квартали и стопански абонати:

ж.к. "Лагера", част от жк. "Хиподрума" /между бул. "Цар Борис Ⅲ", бул. "Академик Иван Гешов", ул. "Найден Геров и ул. "Софийски герой"/, кв. "Крива река", част от кв. ”Буката” /между бул. ”Пенчо Славейков”, ул. ”Христо Станчев”, ул. "Доспат", бул. "Прага", бул. ”Патриарх Евтимий” и бул. ”Витоша”/, кв. "Иван Вазов", част от кв. "Лозенец" /между бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", ул. "Ралица", ул. "Бисер" и бул. "Черни връх"/, жилищна група "Южен парк", кв. "Здраве", част от МА – I-ва и II-ра хирургии, "Майчин дом", "Св. Екатерина", Педиатрия на ул. „Хан Персиян", кожна и нервна клиники, хотел „Медик", Ректорат и Патоанатомия.

Наличните аварийни екипи са на място и започват работа по изолиране, дрениране и отстраняване на пробивите с цел по-бързо възстановяване на услугата.

#ТЕЦ-София #без парно #нарушено топлоподаване #без парно в софия

Последвайте ни

ТОП 24

На първа инстанция: 18 години затвор за Димитър Любенов, убил французин в катастрофа на Околовръстното
1
На първа инстанция: 18 години затвор за Димитър Любенов, убил...
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин на живо по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин...
Влак прегази 16-годишно момче във Враца
3
Влак прегази 16-годишно момче във Враца
След 4-часова блокада: Гръцките фермери отвориха границата при "Кулата – Промахон"
4
След 4-часова блокада: Гръцките фермери отвориха границата при...
Антиправителствени протести отново в София и други градове на страната
5
Антиправителствени протести отново в София и други градове на страната
"РефереРендум": "Възраждане" разпънаха транспарант с правописна грешка в пленарна зала
6
"РефереРендум": "Възраждане" разпънаха...

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
3
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
4
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
5
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
6
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...

Още от: Регионални

Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за тирове, движението през "Кулата – Промахон" отново е спряно
Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за тирове, движението през "Кулата – Промахон" отново е спряно
Движението по Дунав мост при Русе се възстановява в двете посоки от 18 декември Движението по Дунав мост при Русе се възстановява в двете посоки от 18 декември
Чете се за: 01:50 мин.
"Чакаме повече от 10 часа. На баща ми му свърши инсулинът": Неволите на границата с Гърция продължават "Чакаме повече от 10 часа. На баща ми му свърши инсулинът": Неволите на границата с Гърция продължават
Чете се за: 03:07 мин.
Масирани проверки преди Никулден Масирани проверки преди Никулден
Чете се за: 02:55 мин.
Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е опашката от тирове на "Кулата" Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е опашката от тирове на "Кулата"
Чете се за: 04:17 мин.
Първите пакети евромонети не стигнаха до малките населени места Първите пакети евромонети не стигнаха до малките населени места
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за тирове, движението през "Кулата – Промахон" отново е спряно
Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за тирове,...
Чете се за: 01:47 мин.
Регионални
Повече от 3 часа депутатите изслушват Даниел Митов за безредиците (ОБЗОР) Повече от 3 часа депутатите изслушват Даниел Митов за безредиците (ОБЗОР)
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Авария остави без парно част от южните квартали на София и няколко болници Авария остави без парно част от южните квартали на София и няколко болници
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително
Чете се за: 01:47 мин.
Български футбол
Франция търси подкрепата на Китай за мир в Украйна
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Прокуратурата поиска постоянен арест за петима от провокаторите на...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Първите пакети евромонети не стигнаха до малките населени места
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Президентът Румен Радев за Найден Вълчев: Той бе човек на духа и на...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ