Повече от 3 часа депутатите изслушват Даниел Митов за безредиците (ОБЗОР)

Повече от 3 часа депутатите изслушват вътрешния министър Даниел Митов и ръководството на МВР за действията на органите на реда по време на протестите. Опозицията поиска неговата оставка заради допуснатите провокации и вандалски действия в нощта на 1 декември. Как протече изслушването?

Ивайло Мирчев - ПГ на ПП-ДБ: "Защо не пресякохте идването на провокаторите? Защо не ги спряхте още при стадиона, от където част от тях идваха? Има и видео как група провокатори се влива в протеста на фона на патрулен автомобил с включени сигнални лампи. Имаше ли съзнателно бездействие на полицията? Много са индикациите, че ексцесиите бяха инсценирани и то с помощта на МВР. В чия полза е било всичко това? Много скоро, след като провокаторите се развихриха - Делян Пеевски излезе с позиция, осъждаща протеста заради провокациите и хвърли вината върху своите опоненти. Такива провокации бяха единственият начин да се заглуши основно послание на протеста, че 100 000 души викаха "оставка" на представителство."

Даниел Митов - министър на вътрешните работи: "В 20.20 часа Кирил Петков призовава протестиращите за шествие до централата на "ДПС-Ново начало" и централата на ГЕРБ. При този призив на място е проведена нова среща с организатора, който е предупреден, че ако това се осъществи, може да се стигне до ескалация на напрежението. Повтарям - такова шествие не е съгласувано от СО. Към 20.30 часа Кирил Петков и Николай Денков повеждат част от протестиращите по бул. "Дондуков". Обръщам внимание, че шествието не е регламентирано и не е съгласувано от СО."

Гл. комисар Любомир Николов - директор на СДВР: "Сградата на централата на "ДПС-Ново начало" беше охранявана с един взвод високо оборудвани полицейски служители от Специализирани полицейски сили. Шествието, съпроводено от наши полицейски служители, беше неотлъчно следено както от охранителни работници, така и от оперативни такива, които филмираха - заснемаха всяко едно действие, което представлява грубо нарушение на обществения ред. Когато ескалира напрежението, първоначално пред централата на ДПС, МВР не можеше по никакъв начин да предприеме действия по извеждане на агресивни лица от мирната тълпа, без да пострадат мирно протестиращи граждани."

Цвета Рангелова ПГ на "Възраждане": "Беше ли уведомен кметът на СО Васил Терзиев за създалата се ескалация, за промяната в маршрута?" Гл. комисар Любомир Николов - директор на СДВР: "Човек от щаба на кмета на СО е неотлъчно с нас в охраната и организацията на това масово мероприятие." Павела Митова, ПГ на ИТН: "Сред организаторите на групите от агресивно протестиращи имаше ли тартори, които са тясно свързани с определени политически партии и са известни на полицията от преходни подобни прояви?"

Даниел Митов - министър на вътрешните работи: "На площада сред тарторите на агресивни групи от по 30-40 души, доколкото знам са установени лица, познати на полицията от предишни протести свързани с определени политически формации. Първият е с инициали Й. М. - на последните избори - водач на листата на "Величие" в Пазарджик. А другият е лице с инициали Й. С., познат на полицията от протестни прояви на партия МЕЧ." Христо Растешки - ПГ на МЕЧ: "Господин Митов, искам да ми отговорите - ще подавате ли оставка или ще изчакате тези 100 000 човека да нахлуят във вашия кабинет и да ви изритат оттам."

А в кулоарите на парламента задочният спор между "Продължаваме промяната" и лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски и днес продължи.