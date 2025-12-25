БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Севернокорейският лидер Ким Чен ун инспектира тест на ракета и работа по атомна подводница

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Запази
севернокорейският лидер инспектира тест ракета работа атомна подводница
Слушай новината

Лидерът на Северна Корея Ким Чен ун е инспектирал пробно изстрелване на ракета земя-въздух с голям обсег от установка близо до източния бряг на страната, предаде Ройтерс, като се позова на информация на държавната новинарска агенция на КНДР - КЦТА. Той е проверил и как върви работата по конструирането на 8700-тонна атомна подводница, от която може да се изстрелват ракети земя-въздух, добави агенцията.

При наблюдаваното от Ким изпитание, с което трябва да се оцени резултатът от стратегическата технология на страната за разработване на нов тип ракета за голяма надморска височина, са унищожени въздушни цели на разстояние от 200 км, уточнява КЦТА.

Севернокорейската агенция не уточнява кога и къде лидерът е направил инспекцията си на подводницата. Проектът за нейното конструиране е част от усилията на управляващата Корейска трудова партия да модернизира военноморския флот на страната - една от петте основни точки в партийната политика за укрепване на отбранителните способности.

Снимки: БТА

КЦТА цитира Ким Чен-ун да казва, че всестранното развитие на ядрените способности и модернизацията на военноморските сили са от съществено значение и са неизбежни, тъй като "светът сега в никакъв случай не е мирен".

Той заявява и че планът на Южна Корея за разработване на атомна подводница, съгласуван с Вашингтон, ще повиши допълнително напрежението на Корейския полуостров и представлява риск за националната сигурност, което изисква от него да предприеме действия.

#ядрена подводница #Северна Корея

Последвайте ни

ТОП 24

Семейството, за което говорят всички: Владо и Мая Николови
1
Семейството, за което говорят всички: Владо и Мая Николови
Трима души загинаха при експлозия в Москва
2
Трима души загинаха при експлозия в Москва
Опасно време: Оранжев и жълт код за обилни снеговалежи на Коледа
3
Опасно време: Оранжев и жълт код за обилни снеговалежи на Коледа
Ситен снеговалеж и гъста мъгла затрудняват движението през прохода "Шипка"
4
Ситен снеговалеж и гъста мъгла затрудняват движението през прохода...
Новата версия на мирния план за Украйна
5
Новата версия на мирния план за Украйна
България предложи доставки на мазут на Република Северна Македония
6
България предложи доставки на мазут на Република Северна Македония

Най-четени

Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
1
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
2
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
3
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
4
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
5
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години
6
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години

Още от: Азия

Земетресение със сила 6,1 по Рихтер разтърси Тайван
Земетресение със сила 6,1 по Рихтер разтърси Тайван
Ким Чен Ун и дъщеря му Джу-е откриха два луксозни хотела близо до китайската граница Ким Чен Ун и дъщеря му Джу-е откриха два луксозни хотела близо до китайската граница
Чете се за: 00:55 мин.
Китай налага от утре мита върху някои млечни продукти, внасяни от ЕС Китай налага от утре мита върху някои млечни продукти, внасяни от ЕС
Чете се за: 03:10 мин.
На 71 години – фитнес шампион и вдъхновение за хиляди На 71 години – фитнес шампион и вдъхновение за хиляди
Чете се за: 00:37 мин.
Коледа в Япония: Стотици хиляди лампички осветиха Токио Коледа в Япония: Стотици хиляди лампички осветиха Токио
Чете се за: 00:35 мин.
Ким Чен-ун посрещна севернокорейски войници, завърнали се от мисия в Русия Ким Чен-ун посрещна севернокорейски войници, завърнали се от мисия в Русия
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Повсеместни валежи от дъжд и сняг днес
Повсеместни валежи от дъжд и сняг днес
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО! ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков честити на българите Рождество Премиерът Росен Желязков честити на българите Рождество
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Патриарх Даниил ще възглави празничната литургия за Рождество Христово в катедралата "Св. Александър Невски" Патриарх Даниил ще възглави празничната литургия за Рождество Христово в катедралата "Св. Александър Невски"
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Грижата за имигрантите и бедните - основен акцент в проповедта на...
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Кои са символите на Рождество Христово?
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Колко дни ще почиваме през 2026 г.?
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Севернокорейският лидер Ким Чен ун инспектира тест на ракета и...
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ