БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е...
Чете се за: 04:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кьовеши откри офиса на Европейската прокуратура в София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Запази

Те ще се помещават в бившата сграда на ДПС

Снимка: БТА
Слушай новината

Лаура Кьовеши открива офиса на Европейската прокуратура в София.

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши посрещна правосъдния министър Георги Георгиев пред сградата и му благодари за предоставените помещения, в които да работят европейските делегирани прокурори у нас.

Георги Георгиев отбеляза, че през последните 10 месеца има добро взаимодействие с Европейската прокуратура.

Офисите на Европейската прокуратура в София са в бившата сграда на ДПС на бул. "Стамболийски".

снимки: БТА

#офис на Европейската прокуратура #правосъдния министър Георги Георгиев #Лаура Кьовеши

Последвайте ни

ТОП 24

На първа инстанция: 18 години затвор за Димитър Любенов, убил французин в катастрофа на Околовръстното
1
На първа инстанция: 18 години затвор за Димитър Любенов, убил...
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин...
Влак прегази 16-годишно момче във Враца
3
Влак прегази 16-годишно момче във Враца
Депутатите отхвърлиха предложението на президента за провеждане на референдум за еврото
4
Депутатите отхвърлиха предложението на президента за провеждане на...
След 4-часова блокада: Гръцките фермери отвориха границата при "Кулата – Промахон"
5
След 4-часова блокада: Гръцките фермери отвориха границата при...
Антиправителствени протести отново в София и други градове на страната
6
Антиправителствени протести отново в София и други градове на страната

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
3
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
4
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
5
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
6
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...

Още от: По света

Путин: Европейците да не пречат, а да се включат в работата по постигане на мир в Украйна
Путин: Европейците да не пречат, а да се включат в работата по постигане на мир в Украйна
"Чакаме повече от 10 часа. На баща ми му свърши инсулинът": Неволите на границата с Гърция продължават "Чакаме повече от 10 часа. На баща ми му свърши инсулинът": Неволите на границата с Гърция продължават
Чете се за: 03:07 мин.
Израел очаква останките на последния заложник преди да започне втора фаза от мирния план на Тръмп в Газа Израел очаква останките на последния заложник преди да започне втора фаза от мирния план на Тръмп в Газа
Чете се за: 00:42 мин.
Има ли риск от война с Русия - какво мислят европейците? Има ли риск от война с Русия - какво мислят европейците?
Чете се за: 03:57 мин.
Ключово решение за Евровизия: Ще продължи ли участието си Израел? Ключово решение за Евровизия: Ще продължи ли участието си Израел?
Чете се за: 00:40 мин.
Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е опашката от тирове на "Кулата" Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е опашката от тирове на "Кулата"
Чете се за: 04:17 мин.

Водещи новини

Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е опашката от тирове на "Кулата"
Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е опашката от...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Митов: Шествието на протеста беше нерегламентирано, нито един участник не е пострадал тежко Митов: Шествието на протеста беше нерегламентирано, нито един участник не е пострадал тежко
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Синдикати и работодатели обсъждат параметрите на Бюджет 2026 Синдикати и работодатели обсъждат параметрите на Бюджет 2026
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Преговори за мир: Делегации на САЩ и Украйна се срещат в Маями Преговори за мир: Делегации на САЩ и Украйна се срещат в Маями
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Десетима от задържаните за безредиците в София се изправят пред съда
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Макрон се срещна със Си Дзинпин в Пекин
Чете се за: 01:12 мин.
По света
В Ню Йорк запалиха светлините на елхата в Рокфелер център
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Масирани проверки преди Никулден
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ