Кьовеши откри офиса на Европейската прокуратура в София

Те ще се помещават в бившата сграда на ДПС
Лаура Кьовеши открива офиса на Европейската прокуратура в София.
Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши посрещна правосъдния министър Георги Георгиев пред сградата и му благодари за предоставените помещения, в които да работят европейските делегирани прокурори у нас.
Георги Георгиев отбеляза, че през последните 10 месеца има добро взаимодействие с Европейската прокуратура.
Офисите на Европейската прокуратура в София са в бившата сграда на ДПС на бул. "Стамболийски".
снимки: БТА