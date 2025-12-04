Стипендии за млади технологични таланти

В INSAIT имаме възможност да работим с учени, които са на световно ниво, тъй като в института в момента работят едни от най-именитите учени в света на AI. Имаме възможност и за летни стажове в дълбоко технологични компании, които са партньори на института, това каза в "Денят започва" Мария Дренчева.

"В програмата има 4 направления и всеки е в това направление, което отговаря на интересите му", разказа тя.

Иво Петров - докторант в INSAIT е прекарал 4 години в Англия, в Кеймбридж.

"Това, което е много важно в науката е че това един вид е като симбиоза. От една страна науката има нужда от подкрепата и финансирането на по-големите играчи, но по-важното е, че всички тези компании се уповават на това, което вече е установено в науката т.е. те си имат изследователски отдели, но много от напредъците и в AI се базират на това, което се прави в световните университети".

Според тях нуждата от науката е неизбежна, "ако искаме да се развиваме технологично". Освен изкуствен интелект има и естествен интелект, затова AI трябва да се използва като помощен инструмент.

Вижте целия разговор във видеото