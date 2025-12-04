БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Масирани проверки преди Никулден
Масирани проверки преди Никулден

У нас
Какво показват те?

Дни преди Никулден започнаха масирани проверки на областната дирекция по безопасност на храните.

Какво показват те разказа в "Денят започва" доктор Костадинка Маринова.

"От 24 ноември до момента сме проверили 48 обекта за производство и търговия с риба и рибни продукти. Проверяват се обекти за търговия на едро и древно с риба и римни продукти, пазари, тържища, стопанства за добив на риба. При извършените проверки инспекторите са констатирали несъответствие по отношение на материално-техническа база в обектите, по отношение на системите за управление на безопасност на храните и по отношение на некоректно изписана информация в търговските документи, които придружават рибата и римните продукти. Констатирали сме една нерегламентирана продажба на риба и римни продукти от уличен търговец. Рибата е насочена е за унищожаване, на лицето е съставен и връчен акт за установяване на административно нарушение".

Тя апелира потребителите да купуват риба само от регистрирани обекти.

"При закупването на риба трябва да се обръща внимание при опакованата риба на етикетировката, срока на годност, условията на съхранение. При прясната риба също трябва да се обръща внимание на условията на съхранение, тъй като прясната риба трябва да се съхранява върху лед - на външния вид на рибата. Прясната риба трябва да бъде с изпъкнали очи, да бъде с плътно еластична консистенция, хрилете да бъдат розово-червени, за да бъдат сигурни граждани, че рибата е прясна".

