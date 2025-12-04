Времето остава облачно и мъгливо

И в следобедните часове в по-голямата част от страната ще бъде облачно и мъгливо.

Максималните температури ще останат почти без промяна, от 6° на запад до 15° на изток, където ще духа умерен южен вятър, в София – около 8°.

В края на деня ще започнат валежи от дъжд, първо в Югозападна България.

През следващото денонощие дъжд ще вали на много места в западната половина от страната.

Предупреждение за значителни количества е обявено в югозападните райони.

Ще бъде и ветровито, с умерен, в източните райони - временно силен източен вятър.

Максималните температури в последния ден от работната седмица ще бъдат в интервала от 8° и 13°, в София - около 9°.

И по Черноморието утре ще бъде облачно, с умерен и силен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 14°-15°, колкото е и температурата на морската вода.

И в планините ще бъде облачно. Ще духа силен, по високите части - бурен югоизточен вятър.

Ще вали в масивите от западната половина от страната, като снежната граница ще е на височина около 1600 метра.

В събота валежите ще обхванат цялата страна.

Значителни по количество ще са на места в Южна България.

Ще остане ветровито, особено по Черноморието, където ще духа силен североизточен вятър. Минималните температури слабо ще се повишат, а максималните – също слабо, но ще се понижат. В неделя вятърът ще отслабне, а валежите постепенно ще спрат, най-късно в източните райони.

През първите дни от новата седмица ще има променлива облачност, в много райони – и мъгли. Минималните температури ще се понижат още, но максималните бавно ще се повишават.