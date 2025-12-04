БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за...
Чете се за: 01:02 мин.
Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е...
Чете се за: 04:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Времето остава облачно и мъгливо

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Запази

Максималните температури ще останат  почти без промяна

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

И в следобедните часове в по-голямата част от страната ще бъде облачно и мъгливо.

Максималните температури ще останат почти без промяна, от 6° на запад до 15° на изток, където ще духа умерен южен вятър, в София – около 8°.

В края на деня ще започнат валежи от дъжд, първо в Югозападна България.

През следващото денонощие дъжд ще вали на много места в западната половина от страната.

Предупреждение за значителни количества е обявено в югозападните райони.

Ще бъде и ветровито, с умерен, в източните райони - временно силен източен вятър.

Максималните температури в последния ден от работната седмица ще бъдат в интервала от 8° и 13°, в София - около 9°.

И по Черноморието утре ще бъде облачно, с умерен и силен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 14°-15°, колкото е и температурата на морската вода.

И в планините ще бъде облачно. Ще духа силен, по високите части - бурен югоизточен вятър.

Ще вали в масивите от западната половина от страната, като снежната граница ще е на височина около 1600 метра.

В събота валежите ще обхванат цялата страна.

Значителни по количество ще са на места в Южна България.

Ще остане ветровито, особено по Черноморието, където ще духа силен североизточен вятър. Минималните температури слабо ще се повишат, а максималните – също слабо, но ще се понижат. В неделя вятърът ще отслабне, а валежите постепенно ще спрат, най-късно в източните райони.

През първите дни от новата седмица ще има променлива облачност, в много райони – и мъгли. Минималните температури ще се понижат още, но максималните бавно ще се повишават.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

На първа инстанция: 18 години затвор за Димитър Любенов, убил французин в катастрофа на Околовръстното
1
На първа инстанция: 18 години затвор за Димитър Любенов, убил...
НА ЖИВО: Европейско първенство по плуване в малък басейн в Люблин
2
НА ЖИВО: Европейско първенство по плуване в малък басейн в Люблин
Влак прегази 16-годишно момче във Враца
3
Влак прегази 16-годишно момче във Враца
Депутатите отхвърлиха предложението на президента за провеждане на референдум за еврото
4
Депутатите отхвърлиха предложението на президента за провеждане на...
След 4-часова блокада: Гръцките фермери отвориха границата при "Кулата – Промахон"
5
След 4-часова блокада: Гръцките фермери отвориха границата при...
Антиправителствени протести отново в София и други градове на страната
6
Антиправителствени протести отново в София и други градове на страната

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
3
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
4
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
5
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
6
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...

Още от: Времето

Опасност от наводнения в близките дни
Опасност от наводнения в близките дни
Минималните температури утре ще са между 2° и 7° Минималните температури утре ще са между 2° и 7°
Чете се за: 02:27 мин.
Превалявания на запад, слънце на изток в сряда Превалявания на запад, слънце на изток в сряда
Чете се за: 02:30 мин.
Слабо затопляне в близките дни, ще има и валежи Слабо затопляне в близките дни, ще има и валежи
Чете се за: 02:25 мин.
Температурите в следващите дни бавно ще се повишават Температурите в следващите дни бавно ще се повишават
Чете се за: 02:15 мин.
Мъгливо утро, слънчев следобед днес Мъгливо утро, слънчев следобед днес
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

Повече от 3 часа депутатите изслушват Даниел Митов за безредиците (ОБЗОР)
Повече от 3 часа депутатите изслушват Даниел Митов за безредиците...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за тирове, движението през "Кулата" е възстановено Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за тирове, движението през "Кулата" е възстановено
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Франция търси подкрепата на Китай за мир в Украйна Франция търси подкрепата на Китай за мир в Украйна
Чете се за: 02:30 мин.
Масирани проверки преди Никулден Масирани проверки преди Никулден
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Десетима от задържаните за безредиците в София се изправят пред съда
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Прокуратурата поиска постоянен арест за петима от провокаторите на...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Времето остава облачно и мъгливо
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
37-годишен е задържан за умъртвени телета във Видинско
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ