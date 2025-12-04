БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Повече от 3 часа депутатите изслушват Даниел Митов за...
Чете се за: 05:30 мин.
Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за...
Чете се за: 01:45 мин.
Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е...
Чете се за: 04:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Франция търси подкрепата на Китай за мир в Украйна

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Запази

Еманюел Макрон разговаря и за дисбалансите в търговията със Си Дзинпин в Пекин

Снимка: АП/БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Френският президент Еманюел Макрон е на четвъртото си държавно посещение в Китай. Освен дисбалансите в търговията, фокус на разговорите между Макрон и китайския президент Си Дзинпин са дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна.

Макрон беше посрещнат с военни почести в Голямата зала на народа на площад "Тянанмън". Той изпрати въздушна целувка на деца, които го приветстваха със знаменца и цветя преди да се отправи към разговорите си с китайския президент Си Дзинпин. А там основният фокус беше Украйна и надеждата на Франция да убеди Китай да окаже натиск на Русия да се съгласи на спиране на огъня.

Снимки: АП/БТА

Еманюел Макрон, президент на Франция: "Надявам се Китай да може да се присъедини към призива и усилията ни да постигнем, възможно най-скоро, поне прекратяване на огъня в Украйна под формата на мораториум върху ударите по критична инфраструктура. Това е много важно за идващата зима, защото Русия все още обстрелва гражданска и в частност енергийна инфраструктура. В по-общ план трябва да работим заедно и за постигането на справедлив и траен мир, който зачита международното право."

Макар и негласно, Париж се надява Пекин да се въздържи от предоставяне на Москва каквато и да било военна помощ за продължаване на войната. Отговорът на китайския лидер:

Си Дзинпин, президент на Китай: "По отношение на кризата в Украйна, Китай подкрепя всички усилия, които допринасят за мира, и се надява, че страните ще постигнат справедливо, трайно, обвързващо и взаимно приемливо мирно споразумение чрез диалог и преговори. Китай ще продължи да играе конструктивна роля в политическото разрешаване на кризата, като същевременно ще се противопоставя категорично на всякакви безотговорни действия, насочени към прехвърляне на вината или клевети."

Търговията е другият голям акцент от визитата. Франция се опитва да осигури износ на повече френски стоки за китайския пазар.

#китайският президент Си Дзинпин #мир в Украйна #войната в Украйна #Китай #Франция

Последвайте ни

ТОП 24

На първа инстанция: 18 години затвор за Димитър Любенов, убил французин в катастрофа на Околовръстното
1
На първа инстанция: 18 години затвор за Димитър Любенов, убил...
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин на живо по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин...
Влак прегази 16-годишно момче във Враца
3
Влак прегази 16-годишно момче във Враца
След 4-часова блокада: Гръцките фермери отвориха границата при "Кулата – Промахон"
4
След 4-часова блокада: Гръцките фермери отвориха границата при...
Антиправителствени протести отново в София и други градове на страната
5
Антиправителствени протести отново в София и други градове на страната
"РефереРендум": "Възраждане" разпънаха транспарант с правописна грешка в пленарна зала
6
"РефереРендум": "Възраждане" разпънаха...

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
3
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
4
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
5
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
6
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...

Още от: Азия

Макрон се срещна със Си Дзинпин в Пекин
Макрон се срещна със Си Дзинпин в Пекин
Лебед на релсите причини закъснения на високоскоростни влакове в Япония Лебед на релсите причини закъснения на високоскоростни влакове в Япония
Чете се за: 00:40 мин.
Унищожителни наводнения в Индонезия отнеха живота на най-малко 600 души Унищожителни наводнения в Индонезия отнеха живота на най-малко 600 души
Чете се за: 00:40 мин.
Отпадъците като ресурс: Китайски завод за боклук от бъдещето Отпадъците като ресурс: Китайски завод за боклук от бъдещето
Чете се за: 03:25 мин.
Пожарът в небостъргачите в Хонконг отне живота на 146 души Пожарът в небостъргачите в Хонконг отне живота на 146 души
Чете се за: 00:47 мин.
106,286 километра без да спреш: Хуманоиден робот постави световен рекорд 106,286 километра без да спреш: Хуманоиден робот постави световен рекорд
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Повече от 3 часа депутатите изслушват Даниел Митов за безредиците (ОБЗОР)
Повече от 3 часа депутатите изслушват Даниел Митов за безредиците...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за тирове, движението през "Кулата" е възстановено Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за тирове, движението през "Кулата" е възстановено
Чете се за: 01:45 мин.
Регионални
Франция търси подкрепата на Китай за мир в Украйна Франция търси подкрепата на Китай за мир в Украйна
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Масирани проверки преди Никулден Масирани проверки преди Никулден
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Прокуратурата поиска постоянен арест за петима от провокаторите на...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Движението по Дунав мост при Русе се възстановява в двете посоки от...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Първите пакети евромонети не стигнаха до малките населени места
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Студентският празник ще премине под засилен полицейски контрол
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ