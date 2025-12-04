Франция търси подкрепата на Китай за мир в Украйна

Френският президент Еманюел Макрон е на четвъртото си държавно посещение в Китай. Освен дисбалансите в търговията, фокус на разговорите между Макрон и китайския президент Си Дзинпин са дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна.

Макрон беше посрещнат с военни почести в Голямата зала на народа на площад "Тянанмън". Той изпрати въздушна целувка на деца, които го приветстваха със знаменца и цветя преди да се отправи към разговорите си с китайския президент Си Дзинпин. А там основният фокус беше Украйна и надеждата на Франция да убеди Китай да окаже натиск на Русия да се съгласи на спиране на огъня.

Снимки: АП/БТА

Еманюел Макрон, президент на Франция: "Надявам се Китай да може да се присъедини към призива и усилията ни да постигнем, възможно най-скоро, поне прекратяване на огъня в Украйна под формата на мораториум върху ударите по критична инфраструктура. Това е много важно за идващата зима, защото Русия все още обстрелва гражданска и в частност енергийна инфраструктура. В по-общ план трябва да работим заедно и за постигането на справедлив и траен мир, който зачита международното право."

Макар и негласно, Париж се надява Пекин да се въздържи от предоставяне на Москва каквато и да било военна помощ за продължаване на войната. Отговорът на китайския лидер:

Си Дзинпин, президент на Китай: "По отношение на кризата в Украйна, Китай подкрепя всички усилия, които допринасят за мира, и се надява, че страните ще постигнат справедливо, трайно, обвързващо и взаимно приемливо мирно споразумение чрез диалог и преговори. Китай ще продължи да играе конструктивна роля в политическото разрешаване на кризата, като същевременно ще се противопоставя категорично на всякакви безотговорни действия, насочени към прехвърляне на вината или клевети."

Търговията е другият голям акцент от визитата. Франция се опитва да осигури износ на повече френски стоки за китайския пазар.