Добре дошла на малката Мартина в семейството на "По света и у нас"

Нашата колежка Елица Николова стана майка за втори път
От днес семейството на "По света и у нас" е още по-голямо - по обяд нашата колежка Елица Николова стана майка за втори път.
Малката Мартина се роди с перфектни мерки - 2,640 кг и 47 см.
Ели, щастливият татко Георги и 3-годишната кака Лора благодарят за грижите на екипа на проф. Асен Николов от "Майчин дом".
снимки: Личен архив
А ние пожелаваме на Мартина да е здрава, да е щастлива и винаги борбена!
Разбира се - и да наследи красотата, усета за мода и чара на своята прекрасна майка!