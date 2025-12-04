Добре дошла на малката Мартина в семейството на "По света и у нас"

От днес семейството на "По света и у нас" е още по-голямо - по обяд нашата колежка Елица Николова стана майка за втори път.

Малката Мартина се роди с перфектни мерки - 2,640 кг и 47 см.

Ели, щастливият татко Георги и 3-годишната кака Лора благодарят за грижите на екипа на проф. Асен Николов от "Майчин дом".

снимки: Личен архив

А ние пожелаваме на Мартина да е здрава, да е щастлива и винаги борбена!

Разбира се - и да наследи красотата, усета за мода и чара на своята прекрасна майка!