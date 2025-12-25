Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" отново е включен в енергийната система на страната

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" бе включен в електроенергийната система на страната вчера в 11.22 часа. Това съобщиха от пресцентъра на централата. Съгласно изискванията на технологичния регламент натоварването на ще се извършва поетапно, посочиха оттам.

След преминаване на необходимите изпитания, анализи и проверки, извършени от независими организации, са подменени дефектиралите защитни мембранни устройства на сепаратор паропрегреватели на турбината, разположени в конвенционалната, неядрена част на блока.

Пети блок работи по график, информираха още от екипа на централата.

На 19 декември от АЕЦ "Козлодуй" обявиха, че шести блок на централата ще бъде спрян на 22 декември заради повреда на защитно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината. По-късно от централата информираха, че шести блок ще бъде спрян ден по-рано от предварително обявения срок заради установен допълнителен дефект.