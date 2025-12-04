Унгарска енергийна компания проявява интерес към чуждестранните активи на „Лукойл“

Унгарската енергийна компания МОЛ е заявила интерес пред представители на американското правителство да купи чуждестранните активи на руския петролен гигант "Лукойл". Това съобщава "Ройтерс", като се позовава на три източника.

МОЛ проявява интерес към рафинериите и бензиностанциите на "Лукойл" в Европа, както и към дялове на руската компания в Казахстан и Азербайджан. Крайният срок, който Вашингтон дава за сключване на сделка, е 13 декември.



