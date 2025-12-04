Признание за БНТ: Филмът "Едно ледено лято" е включен в международната програма "Планета"

Признание за БНТ. Документалният филм на Мария Чернева "Едно ледено лято", който разказва за българската антарктическа експедиция на остров Ливингстън е избран да бъде включен в платформата Planeta.doc.

Това е образователен проект на международния фестивал за социални и екологични филми "Планета" и филмът ще бъде излъчван онлайн в училища и университети в цяла Бразилия.

Като част от състезателната програма за престижната международна програма "Планета", филмът за нашите полярници ще се излъчва на голям екран в Флорианополис, Рио де Жанейро, Сао Пауло.