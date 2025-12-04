Признание за БНТ: Филмът "Едно ледено лято" е включен в международната програма "Планета"

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента,...
Чете се за: 01:25 мин.
Авария остави без парно част от южните квартали на София...
Чете се за: 03:02 мин.
Повече от 3 часа депутатите изслушват Даниел Митов за...
Чете се за: 05:30 мин.
Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за...
Чете се за: 01:47 мин.
Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е...
Чете се за: 04:17 мин.

Автор на филма е репортерът Мария Чернева

Признание за БНТ. Документалният филм на Мария Чернева "Едно ледено лято", който разказва за българската антарктическа експедиция на остров Ливингстън е избран да бъде включен в платформата Planeta.doc.

Това е образователен проект на международния фестивал за социални и екологични филми "Планета" и филмът ще бъде излъчван онлайн в училища и университети в цяла Бразилия.

Като част от състезателната програма за престижната международна програма "Планета", филмът за нашите полярници ще се излъчва на голям екран в Флорианополис, Рио де Жанейро, Сао Пауло.

