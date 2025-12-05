Кой ще бойкотира юбилейното 70-то издание на "Евровизия 2026"?

Израел приветства решението на европейските обществени медии
Разделение сред участниците в "Евровизия", след решението Израел да бъде допуснат в песенния конкурс. Белгия, Швеция, Исландия и Финландия обявиха, че все още не са решили дали да бойкотират конкурса в знак на протест.
Че ще пропуснат юбилейното 70-то издание на "Евровизия" вече обявиха от Испания - една от т. нар. "големи пет" държави, които автоматично се класират на финалите, както и Нидерландия, Ирландия и Словения.
Участието на Израел предизвика остра полемика заради войната в Ивицата Газа и беше под въпрос до последния момент.
На заседание снощи обаче, от Европейския съвет за радио и телевизия решиха, че ще допуснат представител на Тел Авив. Макар домакинът Австрия да беше заплашил, че може да се откаже да приеме конкурса тази година, от Виена в крайна сметка обявиха, че подкрепят решението Израел да участва.
Тако Цимерман, директор на нидерландски тв и радиооператор АВРОТРОС: "Всички са губещи, защото искаме да честваме мира в Европа и да се радваме на чудесен фестивал. Сега това е саботирано и няма да се случи."
Катя Уайлдърмът, представител на АРД и ЗДФ: "Много сме щастливи, че в крайна сметка правилата, ценностите и безпристрастността на обществените медии се оказаха по-силни от емоционалния дебат. Говорим за най-големия песенен конкурс в света, който работи за изграждането на мостове, насърчава различията и толерантността."