Кой ще бойкотира юбилейното 70-то издание на "Евровизия 2026"?

Разделение сред участниците в "Евровизия", след решението Израел да бъде допуснат в песенния конкурс. Белгия, Швеция, Исландия и Финландия обявиха, че все още не са решили дали да бойкотират конкурса в знак на протест.

Че ще пропуснат юбилейното 70-то издание на "Евровизия" вече обявиха от Испания - една от т. нар. "големи пет" държави, които автоматично се класират на финалите, както и Нидерландия, Ирландия и Словения.

Участието на Израел предизвика остра полемика заради войната в Ивицата Газа и беше под въпрос до последния момент.

На заседание снощи обаче, от Европейския съвет за радио и телевизия решиха, че ще допуснат представител на Тел Авив. Макар домакинът Австрия да беше заплашил, че може да се откаже да приеме конкурса тази година, от Виена в крайна сметка обявиха, че подкрепят решението Израел да участва.