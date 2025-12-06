БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нов BG-Alert за частично бедствено положение в созополското село Зидарово

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
У нас
Входовете и изходите на населеното място са възпрепятствани и трудно проходими

нов alert частично бедствено положение созополското село зидарово
Нов BG-Alert за частично бедствено положение край Созопол.

"Поради обилни валежи и наводнена инфраструктура е обявено частично бедствено положение за с. Зидарово, община Созопол. Достъпът с автомобили е затруднен. Да се избягват пътувания в посока селото. При нужда позвънете на 112", гласи предупредителното съобщение на кмета на община Созопол.

Входовете и изходите на населеното място са възпрепятствани и трудно проходими.

Пътят през с. Присад е проходим.

От местната управа молят всички жители и посетители да бъдат изключително внимателни и да следят за допълнителни указания от компетентните органи.

