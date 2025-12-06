Нов BG-Alert за частично бедствено положение в созополското село Зидарово

Входовете и изходите на населеното място са възпрепятствани и трудно проходими
Нов BG-Alert за частично бедствено положение край Созопол.
"Поради обилни валежи и наводнена инфраструктура е обявено частично бедствено положение за с. Зидарово, община Созопол. Достъпът с автомобили е затруднен. Да се избягват пътувания в посока селото. При нужда позвънете на 112", гласи предупредителното съобщение на кмета на община Созопол.
Пътят през с. Присад е проходим.
От местната управа молят всички жители и посетители да бъдат изключително внимателни и да следят за допълнителни указания от компетентните органи.