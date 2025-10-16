БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Правителството на Себастиан Льокорню оцеля и след втория вот на недоверие

Тоня Димитрова
Всичко от автора
Чете се за: 01:17 мин.
По света
правителството себастиан льокорню оцеля втория вот недоверие
Снимка: Архив/БТА
Вторият вот на недоверие в рамките на днешния ден срещу правителството на Себастиан Льокорню също бе неуспешен. С едва 144 гласа "за" свалянето на кабинета при нужни минимум 289, предложените на крайнодясната партия "Национален сбор", внесено от лидера ѝ Марин Льо Пен, не бе подкрепено.

Това се случва, след като по-рано във вторник Льокорню обяви, че предлага спиране и преразглеждане на пенсионната реформа от 2023 г. и отговори на изискването на Социалистическата партия, която настояваше за това, за да не подкрепи двата вота на недоверие, внесени от крайнолявата партия "Непокорна Франция" и от "Национален сбор".

С оцеляването на кабинета, макар и без ясно изразено мнозинство, следващата седмица депутатите ще могат да започнат дебатите за промените по предложението за бюджет 2026 г., представено от Льокорню. Приемането му до края на годината остава от голямо значение за страната, която се опитва да намали дефицита си до 4,7% за следващата година.

