Френското правителство оцеля при първи от два вота на недоверие. По първия вот, внесен по инициатива на крайната левица "Непокорна Франция", "за" гласуваха 271 депутати. За да бъде свален кабинетът на премиера Себастиан Льокорню бяха нужни 289 гласа.

Днес се гласува и втори вот на недоверие, внесен от крайнодясната партия Национален сбор.

Двата вота на недоверие бяха внесени само ден, след като премиерът обяви състава на правителството си. Социалистите обявиха, че няма да подкрепят нито едно от предложенията, след като Льокорню обяви замразяване на оспорваната пенсионна реформа.

Ако правителството на Льокорню оцелее, дебатите по бюджета в Националното събрание ще могат най-после да започнат.