Образователният министър: Трябва да засилим...
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първолаци
Чете се за: 00:47 мин.

Образователният министър: Трябва да засилим възпитателната функция на училището

У нас
Учителите ще могат по-лесно да налагат забележки за използване на телефони в час, каза той

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Усилването на възпитателната функция на училището е едно от най-важните неща, които трябва да направим. Една голяма част от проблемите в обществото ни днес са функция именно на отслабената възпитателна функция. Това заяви в "Денят започва" министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

През новата учебна година приоритет ще са програмите. Вълчев коментира, че в момента няма единно мерило за качество на образованието - има проблеми, свързани с мотивацията за учене най-вече на природни науки - математика, физика и химия.

"Имаме проблеми с учебните програми, с това, че учителите и учениците нямат време, препускат, това произвежда културата на заучаването - когато един ученик няма време да измисли, той просто заучава за изпита и след това забравя. Оценяването, което трябва да бъде насочено към измерване на умения, трябва да променим учебните програми, не стигат часовете по нито един общообразователен предмет".

Българската образователна система възпитава национално самосъзнание, но и патриотичното, и гражданското образование могат и трябва да се завишат, смята министърът. Приоритет ще бъде формирането на отношения и нагласи, тъй като в момента програмите са пълни с фактология, понятия, но относително малко умения.

По думите му системата за санкциониране на учениците не работи добре, а учителите се въздържат от налагане на забележки. Един от основните проблеми остава използването на телефоните в клас - предвижда се учителите да могат да налагат забележки за това много по-лесно - като нанасяне на оценка.

"Телефоните ще могат да бъдат използвани за учебни цели, при медицински нужди. И в момента училищата по свои правила организират неизползването на телефони - не е задължително събирането им, но учениците не трябва да ги ползват. Учителите трябва да имат възможност да ги санкционират, ако нарушават правилата. Училищата са спокойни, че ще могат да организират това и да събират телефоните по веднъж на ден, а не преди всеки час".

Учителите също трябва да променят методите си на преподаване, защото днешните деца все по-трудно се мотивират.

"Изключително важно е и здравното възпитание, което също сме поставили като акцент, децата могат да водят 5 до 10 години по-дълъг и качествен живот и това зависи от навиците, създадени в училище. Предвидени са тематични срещи с родители и тематични уроци по отношение на различните зависимости, но учителите трябва да са готови да говорят с учениците по темата и да създадат нагласи против употребата на наркотици".

Не може да има универсален час за започване на училище - някои са начални, други обучават деца от 1 до 4 клас, а най-големият проблем е в тези с двусменен режим, където часовете не могат да бъдат изтеглени по-късно, обясни Вълчев.

"Най-важното, което трябва да направим, е да продължаваме да строим и пристрояваме училища".

Приложните задачи в изпита по математика след 7 клас няма да бъдат трудни, каза още министърът. В условията им просто ще бъдат включени основни понятия от природните науки като напрежение, мощност, топлина, киселинност - които всяко едно дете трябва да знае, поясни той.

Вижте целия разговор във видеото

