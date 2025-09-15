БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първолаци
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пернишкото село Рударци минава на воден режим

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Запази

Ще бъде засегнато и училището

Снимка: БГНЕС/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В пернишкото село Рударци се въвежда режим на водата - от 5:00 сутринта до 12:00 на обяд и от 17:00 до 00:00 ч. през нощта.

Пред БНТ кметът на селото Пантелей Янков обясни, че главната причина е засушаването

"Малки количества, които идват към пречиствателната станция "Рударци" от Владайския канал. Друга причина е малки загуби в системата, както и пренаселеността през лятото. Ние сме населено място с 800 души постоянни жители, но през лятото става между 4000-5000".

По думите му повреди и загуби има навсякъде, но ВиК разполага с по-конкретна информация. В селото на месец има 2-3 повреди по тръбопроводите.

"Тръбите са от 70-те години, през 90-те са сменени със стоманени и наскоро са сменени 370 метра в един от високите квартали, където е било наложително. Аз като кмет мога да изисквам подмяна, но всичко е свързано с община Перник и мисля, че всичко трябва да се решава на национално ниво".

От водния режим ще бъде засегнато и училището, като кметът е изпратил запитване от общината, за да се осигурят необходимите количества вода.

#Рударци #режим на водата

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа на изхода на Варна затрудни движението по автомагистрала "Хемус"
1
Тежка катастрофа на изхода на Варна затрудни движението по...
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
2
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна Европа до Истанбул по аутобан
4
Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна...
Освен Румъния - Полша отново е вдигнала изтребители заради дронове
5
Освен Румъния - Полша отново е вдигнала изтребители заради дронове
Жители на квартал "Горубляне" в София протестират с искане за оставка на заместник-кмета Никола Лютов
6
Жители на квартал "Горубляне" в София протестират с...

Най-четени

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: Регионални

Засилено полицейско присъствие около училищата в София заради тържествата за 15 септември
Засилено полицейско присъствие около училищата в София заради тържествата за 15 септември
Заради ремонт: Възпитаниците на русенско училище ще учат в 3 други сгради Заради ремонт: Възпитаниците на русенско училище ще учат в 3 други сгради
Чете се за: 00:27 мин.
С нов физкултурен салон посрещат 15 септември учениците в ямболското с. Скалица С нов физкултурен салон посрещат 15 септември учениците в ямболското с. Скалица
Чете се за: 00:22 мин.
Локализираха пожара над Рилския манастир Локализираха пожара над Рилския манастир
Чете се за: 02:10 мин.
Камери засичат средната скорост по магистрала "Марица" от днес Камери засичат средната скорост по магистрала "Марица" от днес
Чете се за: 00:25 мин.
Двойно повече туристи е имало по Южното Черноморие през този летен сезон Двойно повече туристи е имало по Южното Черноморие през този летен сезон
Чете се за: 03:30 мин.

Водещи новини

15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първолаци
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първолаци
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Засилено полицейско присъствие около училищата в София заради тържествата за 15 септември Засилено полицейско присъствие около училищата в София заради тържествата за 15 септември
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Тръмп предупреди Нетаняху "да внимава" след израелския удар в Катар Тръмп предупреди Нетаняху "да внимава" след израелския удар в Катар
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Пернишкото село Рударци минава на воден режим Пернишкото село Рударци минава на воден режим
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Камери засичат средната скорост по магистрала "Марица" от...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Локализираха пожара над Рилския манастир
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Връчиха наградите "Еми"
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Странният 14-и век на Калиакра
Чете се за: 14:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ