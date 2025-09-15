Засилено полицейско присъствие около училищата в София заради тържествата за 15 септември

Трафикът в София на 15 септември тепърва започва, тъй като началото на повечето от училищните церемонии е след 8:30 часа.

СДВР е предприела мерки за безопасността на децата и техните родители, за да стигнат до училищата. От днес, както всяка година по традиция, е в сила кампанията "Децата тръгват на училище, нека ги пазим на пътя". Столичната полиция е разположила много полицейски екипи в районите около учебните заведения. Те ще бъдат с включени сигнализации.

"Традиционно са предприети засилени мерки за полицейско присъствие в районите на учебните заведения и недопускане инциденти с ученици, с родители, с участниците в движението днешния празничен ден. При констатирани нарушения, в зависимост от условията и възможностите, ще бъдат налагани санкции. Законът допуска да се налагат санкции за установени нарушения в последващите дни, така че няма да бъде блокирано движението, само и целенасочено, за да бъдат наложени санкциите, а те ще бъдат отложени, където няма възможност и има необходимост да се пропуска движението", каза старши инспектор Петър Петров - Охранителна полиция, СДВР.

Около училищата на двусменен режим ще има полицейско присъствие и в пиковите часове, когато има струпване на ученици.

"Работим съвместно през годините с всички училища и зависимост от местоположението, пътната мрежа около училището се предприемат съответните мерки. Апелираме всички родители да бъдат добрия пример за децата си, защото говоренето и обясняването на мерки само не стига. Когато ние показваме с действията си едни правилни и безопасни начини на придвижване, това е много по-важно за децата и за тяхното възпитание".

Максиалната скорост за шофиране около училища е 30 километра в час, независимо, че градското движение по принцип е 50.